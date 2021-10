La Nintendo Switch reçoit une mise à jour et passe en version 13.1.0 qui ajoute le Nintendo Switch Online + Pack additionnel

C'est le grand jour ! Les consoles de la gamme Nintendo Switch vienent de recevoir une mise à jour les faisant passer en version 13.1.0. A priori, rien de bien nouveau si on excepte évidemment l'arrivée des bibliothéques de jeux N64 et Mega Drive via la nouvelle formule d'abonnement Nintendo Switch Online + pack additionnel qui permet aussi accéder gratuitement au DLC (payant par ailleurs) Happy Home Designer d'Animal Crossing, Ainsi l'abonnement passe (pour ceux qui le veulent) de 19,99€/ an pour un abonnement individuel à 39,99€ et de 34,99€/ an pour un abonnement familial à 69,99€ (voir tous les détails ici.) Evidemment, si vous possédez déjà un abonnement, vous bénéficierez d'une réduction.

Notez que comme convenu que certains jeux N64 bénéficient de deux versions : US et EUR permettant ainsi aux joueurs de choisir entre le 60hz / anglais et le 50Hz /FR (plus de détails dans la journée.)

Ver. 13.1.0 (Publié le 25 octobre 2021) - Ajout de la prise en charge de Nintendo Switch Online + Pack d'extension.

- Améliorations générales de la stabilité du système pour améliorer l'expérience de l'utilisateur.

