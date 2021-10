Bugs, lag, brouillard, parties en ligne instables... De nombreux joueurs se plaignent des jeux N64 sur le Nintendo Switch Online

Depuis hier, la Nintendo Switch accueille les bibliothéques de jeux N64 et Mega Drive grâce à une nouvelle formule d'abonnement au Nintendo Switch Online avec un pack additionnel... Ce pack a déjà fait chauffer pas mal de claviers, notamment à la rédaction, à cause de son prix - mais pas seulement. Pour autant, retrouver de grands classiques de la Nintendo 64 a de quoi titiller la fibre nostalgeek des joueurs.

Malheureusement, depuis la sortie du pack, de nombreux joueurs se plaignent de l'émulation des titres N64 qui, apparemment, n'a pas franchement été optimisée pour la Nintendo Switch- certains allant même jusqu'à regretter les versions N64 de la Wii U ! Et si chacun appréciera- ou pas, les jeux et leur rendu sur Switch, il semblerait malgré tout que des bugs et des ralentissements accompagnent pas mal de titres avec des effets parfois mal gérés, des sons décalés et des problèmes de latence

Pour couronner le tout, le jeu en ligne, qui est logiquement l'un des points forts du pack, est lui aussi pointé du doigt à cause de son instabilité, probablement dû aux différences de qualité de connexion que Nintendo a manifestement du mal à uniformiser en jeu. Par ailleurs, si l'émulateur N64 du Nintendo Switch Online est, semble-t-il, le même que celui utilisé avec Super Mario 64 sur Super Mario 3D All-Stars, les jeux sont proposés tels quels quasiment sans aucune amélioration. Ainsi dans Mario Kart 64, impossible d'enregistrer son fantôme dans les courses contre la montre à cause de l'absence de Controller Pak, une sorte de carte mémoire qui se glissait dans la manette N64.

A propos de cela, certains joueurs râlent aussi contre le fait qu'il n'est pas possible de reconfigurer les commandes du jeu sachant, par exemple que les boutons A et B sont désormais inversés sur Switch ou encore que le bouton C-Bas se retrouve sur le bouton X.

Bref, vu le prix du pack additionnel. qui double quasiment celui du Nintendo Switch Online, beaucoup se disent déçu du résultat et espère que Nintendo va proposer une mise à jour pour améliorer son service. En attendant, retrouvez une vidéo et quelques tweets ci-dessous, et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

