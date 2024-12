Donkey Kong Land 3 : jamais deux sans trois sur l'application Game Boy de la Nintendo Switch

Après la publication du premier Donkey Kong Land puis du second dans la bibliothèque Game Boy du Nintendo Switch Online, on se doutait bien que Donkey Kong Land 3 n'allait pas tarder à ramener sa fraise sa banane, Et c'est chose faîte.

Initialement sorti en 1997 sur la petite portable de Nintendo a l'écran verdâtre, ce troisième opus est comme les autres, une version spécialement conçue pour la Game Boy d'un épisode de Donkey Kong Country, et plus précisément de Donkey Kong Country 3 sorti un an plus tôt sur Super Nintendo.

Moins connue que la série Country, la série Land des Donkey Kong, toujours développée par Rare, n'en reste pas moins intéressante et même impressionnante. Si vous ne la connaissez pas, voilà une belle occasion de la découvrir même si, forcément, elle reste moins riche et spectaculaire que la série Country.

On ferait bien les malins en prédisant l'arrivée prochaine de Donkey Kong Land 4 sauf que la série ne compte que trois épisodes ... Mais avec l'ouverture des zones Donkey Kong Land des parcs Universal, qui sait ce que l'avenir nous réserve...

Pour en savoir plus, retrouvez le trailer et une présentation de Donkey Kong Land 3 ci-dessous. Enjoy.

Donkey Kong et Diddy Kong partent à la recherche du mystérieux Monde Perdu, laissant Dixie Kong toute seule faire la nounou. Mais Dixie ne l'entend pas de cette oreille. Elle décide de trouver le Monde Perdu avant tout le monde et embarque son cousin Kiddy Kong dans l'aventure. Jouez avec Dixie ou Kiddy et parcourez 36 niveaux konguesques de plateforme et d'action. Obtenez de l'aide de vos amis animaux tels que Squitter l'araignée, Squawks le perroquet, Ellie l'éléphant et Enguarde l'espadon, et découvrez les secrets qui se cachent derrière le légendaire Monde Perdu !

LIRE AUSSI : Le Game Boy ou la folle histoire des consoles portables

,

-----------------------------------------------------------------------,

​Pour rappel, retrouvez les différentes formules d'abonnement au Nintendo Switch Online :

Abonnement Individuel (pour un seul compte)

Abonnement Familial (jusqu'à 8 comptes)

Voir aussi :

Voir aussi au sujet de Donkey Kong :