Banjo-Kazooie bientôt de retour sur Nintendo Switch

Si au milieu des années 90 , la Nintendo 64 n'a objectivement pas su s'imposer face à sa concurrente d'alors, la Playstation, il n'en reste pas moins qu'elle a su satisfaire à l'époque, les fans de Nintendo grâce à ses grandes exclusivités mais aussi grâce à celles fournies par le studio Rare. Banjo-Kazooie, Goldeneye 007, Perfect Dark, Conker's Bad Fur Day, Diddy Kong Racing, Banjo-Tooie, Jet Force Gemini, Mickey Speedway USA, Donkey Kong 64... En seulement quatre ans, le petit studio anglais a multiplié les hits, redonnant de la joie et de l'espoir aux possesseurs de la console... Un espoir qui se transformera en déception lorsqu'à l'aube des années 2000, Microsoft rachètera Rare, dans l'espoir d'offrir à sa Xbox, la même collection de hits. Cependant, ce ne se sera pas le cas et le rachat ne se révélera pas aussi fructueux et lucratif qu'on aurait pu le croire. Pour autant, les consoles de Microsoft récupéreront malgré tout l'exclusivité d'une bonne partie du catalogue Rare de la N64 à commencer par Banjo-Kazooie. rare jeu de plateforme 3D à faire quasiment jeu égal avec Super Mario 64. Une vraie pépite qui depuis n'est jamais revenue sur une console Nintendo (même si les deux héros sont devenus malgré tout des combattants de Smash.)

C'est donc avec plaisir que l'on a découvert hier dans le nouveau Nintendo Direct (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) que Banjo-Kazooie fera bien partie des jeux disponibles via le nouvel abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel. Le jeu ne sera cependant pas disponible au lancement du service mais sera ajouté plus tard (retrouvez plus de détails dans notre news dédiée.)

Alors on ne sait pas encore si les autres jeux Rare seront disponibles mais on l'espère. Ne serait-ce que pour redécouvrir les modes multi de Goldeneye 007, Perfect Dark, Banjo-Tooie, Jet Force Gemini ou encore Conker's Bad Fur Day en local mais aussi en ligne.

En attendant d'autres infos, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

