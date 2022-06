Stardew Valley est le prochain "Jeu à l'essai" de l'offre Nintendo Switch Online

Du 13 au 19 juin prochain , les abonnés au service Nintendo Switch Online (de base ou bien avec le service Pack Additionnel) pourront s'essayer gratuitement à l'intégralité du jeu d'Eric Barone Stardew Valley. Originellement sorti en 2016 , ce jeu de gestion de ferme/simulation de vie avait rejoint le catalogue Nintendo Switch (après son annulation sur Nintendo Wii U) le 5 octobre 2017 .

Depuis lors, le français est lui aussi disponible sur le jeu depuis fin 2019 accompagné d'un mode multijoueur depuis fin 2020 . Vendu à plus de 15 millions d'exemplaires dans le monde de Stardew Valley bénéficiera d'une belle ristourne pour ceux et celles qui auront accroché à son univers lors de cet essai gratuit. Le jeu est d'ores et déjà téléchargeable pour les plus impatients qui désirent être fin prêts pour le début de cet essai le 13 juin prochain .