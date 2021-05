F4F présente la figurine de Mumbo Jumbo, le sorcier de Banjo-Kazooie

Même si la licence Banjo-Kazooie a disparue depuis longtemps des radars, force est de constater que ses personnages hauts en couleurs signés RARE gardent toujours une place particulière auprès des joueurs. Ayant déjà réalisé une figurine de Banjo et Kazooie il y a 2 ans, le constructeur First 4 Figures (F4F) revient cette année avec une nouvelle création reprenant un autre personnage emblématique de la licence.

Sorcier mystérieux aidant l'ours et le volatile à se transformer en diverses créatures pour avancer dans l'aventure, c'est Mumbo Jumbo qui prendra la pose très prochainement. En attendant de connaître la date d'ouverture des précommandes ainsi que le tarif de la figurine, F4F vous invite à les rejoindre dans un stream dédié le 11 mai prochain à 17h45 .

Join us for our Banjo-Kazooie™ – Mumbo Jumbo statue launch stream!



???? 11 May 2021

???? 9:00 PDT | 12:00 EDT | 17:00 BST | 18:00 CEST



