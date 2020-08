Banjo-Kazooie, Killer Instinct, Jet Force Gemini, Perfect Dark... Les musiques des plus grands jeux de Rare disponibles en streaming gratuit

Rare, l'emblématique studio de développement britannique qui fut longtemps lié à Nintendo avant d'être débauché par Microsoft vient de mettre en ligne gratuitement sur différentes plateformes toute une série de musiques issues de ses plus grands jeux pour son 35eme anniversaire . L'occasion de faire un petit voyage dans le temps et de retourner notamment à l'époque glorieuse de la N64, au milieu des années 90 en réécoutant les thèmes de jeux emblématiques composés notamment par David Wise et Grant Kirkhope.

Pour rappel, on doit à Rare pas mal de grands jeux Nintendo dont les Donkey Kong Country, Killer Instinct, Diddy Kong Racing, Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, Jet Force Gemini, Donkey Kong 64, Goldeneye 007, Perfect Dark ou encore l’insurpassable Conker's Bad Fur Day.

Retrouvez cette collection de thèmes mythiques sur Spotify , Amazon ou encore YouTube (voir ci-dessous).

Source : Youtube