Banjo-Tooie : la suite de Banjo-Kazooie de retour sur Nintendo Switch

Il y a des jeux mythiques dont la seule évocation fait briller les yeux des (vieux) gamers, rappelant une foule de souvenirs merveilleux au parfum de Noël.

Incontestablement Banjo-Kazooie fait partie de ces jeux. Il suffit d'entendre quelques notes de musique, accompagnées de deux ou trois bruitages pour que la magie opère de nouveau instantanément.

Sortie en 1998, Banjo-Kazooie fait partie de cette série de jeux développés par le studio anglais Rare qui ont fait la légende de la Nintendo 64. aux côtés de Goldeneye 007, Perfect Dark, Donkey Kong 64 ou encore Jet Force Gemini.

Disponible dans la bibliothèque N64 du Nintendo Switch Online + Pack additionnel, depuis janvier 2022, Banjo-Kazooie n'a rien perdu de sa superbe même si ses commandes peuvent paraître un peu compliquées de nos jours (comparées aux jeux d'aujourd'hui) et qu'il vaut mieux posséder un pad N64 pour pouvoir pleinement l'apprécier.

On peut d'ailleurs penser que ce sera la même chose pour Banjo-Tooie, la suite de Banjo-Kazooie, initialement sortie au début des années 2000 sur N64.

Et oui, car c'est officiel : Banjo-Tooie rejoint la bibliothèque de jeux N64 du Nintendo Switch Online + Pack additionnel.

Moins connue (et moins vendu) que Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie n'en reste pas moins l'un des derniers fleurons de la N64. Il "améliore" et ajoute pas mal de choses au titre précédent (dont des nouveaux mouvements) en offrant un monde gigantesque et une foule d'objectifs et même un mode multijoueur !

C'est un jeu très coloré et très riche, comme on n'en fait plus et son retour sur Nintendo Switch est réellement un évènement. Il nous laisse espérer que d'autres jeux Rare de la N64 finiront par débarquer sur la console de Nintendo (comme Donkey Kong 64 ou Conker's Bad Fur Day).

Le retour de Banjo-Tooie sur Nintendo Switch est prévu le 25 octobre prochain pour les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack additionnel. Evidemment on vous en reparle très vite. En attendant, retrouvez le trailer d'annonce et la présentation de Banjo-Tooie ci-dessous.

Présentation de Banjo-Tooie

Laissée pour morte sous un énorme rocher à la fin de Banjo-Kazooie, la sorcière Gruntilda est de retour, et croyez-moi, elle est plutôt furax. Avec ses deux horribles s?urs, Mingella et Blobbelda, Grunty a cogité un plan machiavélique afin de restaurer sa beauté fanée en utilisant le Big O'Blaster (B.O.B.) pour drainer la force vitale des infortunées victimes de l'île de B-K's. Mais, Banjo, notre ours enjoué, et Kazooie, le sage nandou qui a élu domicile dans le sac à dos bleu de Banjo, sont déterminés à mettre tout en ?uvre pour contrer les plans démoniaques de Grunty. Avec 14 jeux multi-joueurs supplémentaires, le développeur Rare a considérablement augmenté le potentiel du jeu, auquel on prend vraiment plaisir à rejouer. Parmi les nouveautés, toujours parfaitement dans le ton gentiment crapuleux de Banjo-Tooie, vous trouverez des parties loufoques de ballons, des courses d'auto-tamponneuses et même des jeux de tir dans lesquels vous armerez Kazooie jusqu'aux dents pour des lancers d'?ufs. Et si vous choisissez de jouer en solo, vous pourrez combattre les boss plusieurs fois et rejouer au tas de mini-jeux de Banjo-Tooie aussi souvent que vous le voulez. L'aventure principale se déroule sur neuf mondes très vastes qui ne cesseront de vous étonner. Des paysages couverts de lave ou de glace vous feront frissonner dans le monde diabolique de Hailfire Peaks aux relents de souffre. Méfiez-vous des aliens naufragés, du cochon qui prend des photos et de tout ce qui se cache dans le temple plongé dans les fonds de Jolly Roger's Lagoon. Avec tout ce qui se passe dans Witchyworld, parc de jeux pour le moins surréaliste, avec son vendeur de frites excentrique et ses manèges à vous faire dresser les cheveux sur la tête, vous vous régalerez de l'ambiance en vous éclatant avec les défis. Avec tout ça, Witchyworld pourrait bien, à lui seul, constituer un jeu plus que prenant. Mais Banjo-Tooie, c'est bien plus d'autres jeux encore, et tous comme ça. Banjo et Kazooie peuvent réaliser des tonnes de nouveaux mouvements, comme tirer en volant ou en nageant Banjo peut attraper Kazooie par la peau du cou et aplatir les ennemis. Il peut également utiliser son sac à dos pour traverser la lave en toute sécurité, transporter des objets et même faire un bon petit somme réparateur. Kazooie a la possibilité de nager seul et de couver des oeufs. En chaussant ses super chaussures, Kazooie peut escalader des falaises vertigineuses et traverser rapidement des étendues d'eau. Vous pouvez même contrôler Mumbo-Jumbo, le shaman au visage de tête de mort dont les pouvoirs magiques sont sans conteste supérieurs à ses compétences linguistiques. Quand il se tient sur des socles Mumbo, Mumbo peut ramener les aliens à la vie, animer des statues gigantesques et bien plus encore. Et pour ce qui est du charme, le nouveau rival de Mumbo, c'est Humba Wumba, la magicienne enchanteresse qui, dans chaque monde, tient sçance dans Wumba's Wigwam. Et si vous voulez transformer Banjo ou Kazooie en sous-marin, en boule de neige ou même en machine à laver, c'est à Humba qu'il faut rendre une petite visite. Surtout ne vous inquiétez pas car vous n'avez pas besoin de tout retenir dès le début en ce qui concerne les nouveaux mouvements ou objets. Drill Sergeant Jamjars - le frère très pragmatique de Bottles la taupe, le prof de Banjo-Kazooie - vous montrera tout progressivement, pour que vous puissiez maîtriser parfaitement chaque nouvelle capacité avant d'apprendre la suivante.

