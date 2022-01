Banjo-Kazooie de retour à la maison - Notre vidéo du jeu N64 sur Nintendo Switch

Depuis ce matin, Banjo-Kazooie est de retour "à la maison" via l'application N64 de l'abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel. Le hit de la N64 n'était pas réapparu sur une console Nintendo depuis sa sortie et le rachat du studio Rare par Microsoft en 2002 . Pour toutes celles et ceux qui n'ont pas connu les heures glorieuses de la Nintendo 64 au milieu des années 90 et de sa ribambelle de jeux de plateformes 3D qui ont donné leurs lettres de noblesse au genre, voilà une nouvelle occasion de découvrir l'un de leurs plus beaux trésors. Pour les autres, rejouer aujourd'hui à Banjo-Kazooie a tout d'une madeleine de Proust. Dès les premières notes de l'inoubliable score de Grant Kirkhope, on replonge avec délice dans l'univers coloré et féerique du jeu oscillant entre contes de fée et contes défaits ! Bien que les graphismes aient forcément vieilli et qu'ils mériteraient un vrai lissage, la magie opère toujours même si on a parfois un peu du mal à s'y retrouver. Le plus dur cependant réside dans les commandes qui sont nombreuses et plutôt complexes. Il vaut d'ailleurs mieux y (re)jouer avec la manette N64 de la Switch car sinon ce ne sera pas forcément facile... Pour tout dire, même avec la manette N64, ce ne sera pas forcément évident (surtout pour els plus jeunes qui devront d'abord comprendre comment la tenir !) Les temps ont changé et forcément au fil des jeux, nous avons tous pris des habitudes et il est difficile de revenir en arrière. Il est clair que Banjo-Kazooie mériterait une petite mise à niveau aussi bien au niveau des graphismes que des commandes.

Pour autant, le jeu reste encore aujourd'hui tout à fait jouable et après quelques longues minutes de jeu, il est fort à parier que vous aurez du mal à lâcher la manette. Parfaitement réalisé, bénéficiant d'un level design brillant bourré de trouvailles et de surprises, Banjo-Kazooie fait toujours honneur à sa réputation. Cela reste un vrai plaisir d'y jouer aujourd'hui d'autant plus que le titre est vraiment très drôle notamment grâce aux répliques de Kazooie... Pour voir à quoi Banjo-Kazooie ressemble sur Nintendo Switch retrouvez notre vidéo du premier monde ci-dessous. Et comme toujours n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.