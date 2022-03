Banjo-Kazooie - Un fan redonne un coup de jeune au titre de RARE, et c'est bluffant

Dans la catégorie des titres qui ont marqué les joueurs sur Nintendo 64, Banjo-Kazooie ressort régulièrement du lot. Titre développé par RARE et sorti en 1998, la licence a vu naître plusieurs titres sur consoles de Nintendo avant que RARE et la licence ne soient rachetés par Microsoft. Alors que les joueurs Nintendo peuvent enfin (re)jouer à l'opus original sur le catalogue virtuel de la Nintendo 64, accessible via l'abonnement Nintendo Switch Online, les plus doués en programmation comme le Youtuber Project Dream tentent de nous vendre du rêve sur Internet avec un fanmade sobrement intitulé Banjo-Kazooie | THE COMPLETE REMASTER.

Si en l'état on doute que le titre soit jouable, il faut reconnaître que le rendu des environnements donnent fortement envie de redécouvrir ce titre de 1998 en version HD sur nos consoles actuelles. En attendant un éventuel sursaut de Microsoft et de RARE, nous vous laissons découvrir la longue vidéo de Project Dream ci-dessous.