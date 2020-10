Nintendo Switch Online - Overwatch Legendary Edition disponible gratuitement dès maintenant pendant une durée limitée

Avec l'événement Overwatch Halloween Terror 2020 qui démarre ce jour, peut être que plusieurs d'entres-vous seraient tentés d'acquérir un exemplaire d'Overwatch sur Nintendo Switch, mais hésitent encore par peur d'être satisfait ? Dans le programme du Nintendo Switch Online, nous vous rappelons que Nintendo met à disposition des abonnés Overwatch: Legendary Edition dès aujourd'hui, et ce jusqu'au 20 octobre 2020 . Une occasion parfaite pour vous faire la main sans frais supplémentaires, tout en découvrant le gameplay de plus de 30 héros différents.

Rejoignez le combat pour l'avenir dans le monde d'Overwatch® et choisissez votre héros parmi une vaste sélection de combattants hauts en couleur. Défiez les lois de la physique, modifiez l'espace-temps et déchaînez votre puissance grâce à de super pouvoirs et un arsenal unique. Découvrez des sites emblématiques de notre monde et affrontez vos adversaires en multijoueur dans la nouvelle référence du FPS par équipe.