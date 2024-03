Jouez gratuitement au nouvel épisode d'INAZUMA ELEVEN dès aujourd'hui grâce au bêta-test mondial sur Nintendo Switch - Tous les détails

Enfin ! Après une attente interminable, due à un développement pour le moins chaotique (résumé ICI), INAZUMA ELEVEN: Victory Road débarque finalement sur Nintendo Switch dès aujourd'hui !

Alors attention, ce n'est pas encore le jeu final mais le bêta-test mondial qui permettra aux joueurs de découvrir le nouveau gameplay du titre et aux développeurs de récolter de précieuses données pour le peaufiner. Vous pouvez jouer avec les Joy-Con ou la manette Switch Pro, ou encore en utilisant l'écran tactile. Notez qu'en mode portable, vous pouvez opter pour un affichage vertical comme sur smartphone (une version du jeu étant d'ailleurs prévue sur mobile).

Seul le mode Compétition est accessible pour commencer. Vous pouvez créer votre équipe et surtout faire des matchs en solo contre la console en local ou contre les joueurs du monde entier, en ligne (jusqu'à quatre) Notez qu'il faut être abonné au Nintendo Switch Online pour jouer en ligne.

Plus tard, le mode Histoire (dans lequel un jeune passionné de foot qui n'a pas le droit de jouer doit surmonter tous les obstacles pour réaliser son rêve) devrait être disponible via ce bêta-test (avec aussi le mode Théâtre).

Par contre, il faudra attendre la sortie d'INAZUMA ELEVEN: Victory Road pour découvrir le mode Chronique (permettant de revivre des moments forts de la licence en retrouvant les héros les plus emblématiques et en affrontant les pires équipes passées) et le mode Victory Road (vous invitant à partir sur les routes à bord d'un super van pour revivre toute l'histoire de la série).

A ce propos, INAZUMA ELEVEN: Victory Road n'a pas, pour le moment, de date de sortie précise mais le jeu devrait être disponible cette année sur PC, PS4, PS5, iOS, Android et Nintendo Switch.

Le bêta-test mondial d'INAZUMA ELEVEN: Victory Road est téléchargeable gratuitement sur l'eShop ou sur le site de Nintendo. Son poids est de 2,4 go.

,

La toute dernière version d'essai bêta de la série Inazuma Eleven débarque ! Prenez part aux matchs en solo dans le mode "Solo", affrontez vos amis ainsi que les joueurs du monde entier en mode "En ligne" et vivez le début de l'histoire dans le mode "Histoire" ! * Les différents modes seront débloqués au fur et à mesure. De plus, vous pourrez également entraîner les joueurs utilisés lors des matchs ! Les rencontres préliminaires s'annoncent passionnantes !

,

Focus : Les manœuvres au milieu de terrain s’intensifient.

Scramble : Bataille pour la possession du ballon.

Quick Action : Activez des actions spéciales au cours de certaines actions.

Freestyle : Vous pouvez jouer comme vous le souhaitez ! Le mode TV, les modes portables horizontaux et verticaux sont tous entièrement pris en charge. Jouez même avec les commandes de l’écran tactile.

Jauge de tension : gérez la tension pour utiliser les compétences lorsque vous en avez besoin.

Team Building : certaines compétences peuvent affecter toute l’équipe.

Dans la zone : ne perdez pas votre sang-froid en prenant des décisions en une fraction de seconde devant le but.

Lire aussi :

Source : Nintendo