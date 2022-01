Nintendo corrige le problème avec l'eau dans la version émulée de Zelda Ocarina of Time N64 sur Nintendo Switch

Depuis le mois d'octobre dernier, la bibliothéque de jeux N64 est disponible sur Nintendo Switch grâce à la formule d'abonnement au Nintendo Switch Online + pack additionnel... Une arrivée diversement appréciée, notamment à la rédaction, à cause du prix du nouvel abonnement mais aussi à cause de l'émulation de certains titres, pas toujours bien optimisée. Des bugs, du lag ou encore du brouillard ont souvent été mis en avant par les joueurs mécontents avec notamment, semble-t-il, l'absence de reflets dans l'eau dans The Legend of Zelda : Ocarina of Time. Si cette histoire a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux, il semblerait qu'à l'occasion de la mise à jour de l'application N64 accompagnant la sortie de Banjo-Kazooie, le problème de l'eau ait été corrigé dans The Legend of Zelda : Ocarina of Time. C'est en tout cas ce qu'affirme le datamineur bien connu, OatmealDome sur son compte Twitter tout en précisant que ce n'est pas encore parfait.

Pour rappel, le mois prochain, c'est un autre Zelda qui viendra grossir la bibliothéque de jeux N64 sur Nintendo Switch : The Legend of Zelda : Majora's Mask (voir détails ICI.)

[NSO - Nintendo 64]



It seems the water in the now-infamous Water Temple room has been fixed in the latest update? I think the fog is still missing, though.



Haven’t checked the rest of the game to see if any of the other issues have changed, but this is promising. pic.twitter.com/wcoG3hIxu2