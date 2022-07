Inazuma Eleven : le prochain jeu change de nom et obtient de nouvelles infos et de nouvelles images sur Nintendo Switch, mobiles et PS4

Inazuma Eleven est à la base une série de jeux vidéo qui, à l'aube des années 2010 , a contribué au succès de la NDS et à la renommée du studio Level-5 (Professeur Layton, Yo-Kai Watch...) La série a d'ailleurs longtemps fait rêver les joueurs sachant qu'au départ, les premiers jeux n'étaient disponibles qu'au Japon, à une époque ou les consoles Nintendo étaient zonées. Il faudra attendre 2011 (soit plus de deux ans et demi après la sortie du premier opus au Japon) pour qu'enfin Inazuma Eleven débarque en Occident avec succès, accompagné par une série animée, un manga et divers produits dérivés (comme tout bon jeu Level-5.) Si par la suite la série s'est déclinée sur 3DS et sur Wii, il faut reconnaître qu'au fur et à mesure, son succès s'est effrité. Le dernier opus (Inazuma eleven Go 3 ) a d'ailleurs été un échec et n'est sorti qu'au Japon. Suite à cela, depuis 2015 , aucun nouveau jeu Inazuma Eleven n'est sorti. Pourtant Level-5 a tenté de relancer la licence avec une nouvelle série animée et un nouveau jeu, Inazuma Eleven Ares prévu sur Nintendo Switch mais aussi (et c'était une première)sur mobiles et PS4. Prévu dans un premier temps pour une sortie en 2019 , Inazuma Eleven Ares va alors être reporté plusieurs fois avant que finalement, Level-5 ne décide de revoir entièrement sa copie. Aux dernières nouvelles le jeu avait changé de nom et s'appelait Inazuma Eleven : Great Road of Heroes. Beaucoup plus ambitieux, le jeu promettait de repenser les bases RPG, d'offrir un monde ouvert aux joueurs et de nouvelles options de jeu. Le titre avait en outre des prétentions eSport. Malgré tout, le titre a continué de se faire attendre et sa sortie a une nouvelle fois sans cesse été reportée... Il est désormais prévu en 2023.

Si vous êtes fan de la licence et que vous attendez toujours sagement la sortie du jeu, réjouissez-vous car Akihiro Hino, le fondateur de Level-5 et créateur de la licence s'est enfin décidé a donner de nouvelles infos. d'abord le jeu change une nouvelle fois de titre. Inazuma Eleven : Great Road of Heroes se nomme désormais Inazuma Eleven : Road to Victory​ ou Victory Road of Heroes (selon la traduction.) a décidé de proposer une histoire originale tout en ne renonçant pas à faire revenir les héros des épisodes passés. Ainsi Inazuma Eleven : Road to Victory​ aura deux modes : le Monde Histoire et le mode Chronicle. Du côté de l'histoire, il s'agit d'un jeune homme qui aime le foot mais n'a pas le droit d'y jouer. il devra surmonter les obstacles et créé une équipe.. Tandis que dans le mode Chroniques, ils 'agit d'affronter els pires équipes passées avec les héros les plus emblématiques de la licence.

Akihiro Hino explique que la principale difficulté de l'équipe a été de réussir à retranscrire le gameplay au stylet du jeu original, qui avait fait son succès sur NDS, en passant du gameplay sur un écran tactile résistif (un point) à un écran tactile capacitif (multi-points.) Akihiro Hino ne voulait pas que le jeu se transforme en titre de foot classique susceptible de laisser certains joueurs sur le banc de touche. A force d'essai (et d'erreur) les développeurs ont décidé de laisser les joueurs choisir leur gameplay avec la possibilité d'en changer à la volée très simplement. Le jeu pourra se jouer de façon classique, au stick mais aussi avec le doigt sur l'écran tactile. Il sera même possible de jouer avec un stylet (même s'il reste encore des détails à fournir...) En mode portable, il sera possible de jouer avec la console à l'horizontale mais aussi à la verticale (avec là encore la possibilité de passer facilement d'une configuration à l'autre en pleine partie en fonction des situations.)

En attendant d'autres détails, retrouvez quelques images du jeu et des artworks ainsi que la traduction (google) du texte publié par Akihiro Hino sur le blog du jeu.

Inazuma Eleven : Road to Victory​ est toujours attendu en 2023 sur Nintendo Switch, mobile et PS4.

Tout d'abord, nous allons changer le titre officiel.

Le titre passera de "Heroes'Great Road" à Victory Road". Dans l'écriture de l'histoire, les personnages ne sont pas forts en tant que joueurs mais ils s'affrontent, visent la victoire, l'inquiétude, l'entraînement spécial, et font de leur mieux... Par conséquent, Victory Road et "Road to Victory" sont devenus plus appropriés que Great Road, et j'ai décidé de le changer en tant qu'engagement. C'est une grande partie de mon engagement personnel.

Et ce qui a changé par rapport au plan initial n'est pas de laisser Sasanami Unmei collecter les personnages passés, mais de construire une histoire originale puis de réaliser le développement de la collecte des personnages passés. Cette fois, nous allons faire du gagnant-gagnant avec deux modes, "Story Mode", l'histoire d'Unmei Sasami, et "Chronicle Mode", où vous pourrez collectionner des personnages de toute l'histoire d'Inazuma.



Et le logo du titre a été conçu avec l'image de "ciel et nuages" avant la naissance de la foudre, qui métaphorise les personnages troublés en "nuages ​​couvrants" et pourrait se transformer en éclairs féroces à l'avenir. .. "Système de correspondance" dont le mode de fonctionnement a été confirmé La chose la plus gênante jusqu'à présent, la partie qui a pris du temps, était de savoir si la simple opération tactile du stylet d'Inazuma Eleven pouvait être réalisée avec la machine actuelle "sans stylet". Les démos que j'ai faites jusqu'à présent ne pouvaient pas suffisamment clarifier le sentiment d'opération, et il semblait que ce serait une opération de jeu de football normale qui était "difficile à jouer pour les gens qui ne sont pas bons dans ce domaine". Alors... La réponse qui m'est venue à la suite d'essais et d'erreurs, y compris des programmeurs, est cette "interface de football gratuite". Après tout, j'ai décidé de laisser le joueur choisir l'opération que je voulais faire. Vous pouvez basculer entre les styles de jeu que vous trouvez faciles à faire à tout moment pendant le match.



Cependant, même avec l'opération "semblable à un jeu de football" par le contrôleur, l'opération facile unique d'Inazuma Eleven est réalisée. Semblable aux travaux antérieurs, l'opération du stylet conventionnel est réalisée en touchant avec un doigt, et vous pouvez jouer de manière intuitive. Il y a aussi la possibilité de lancer un stylo dédié pour ceux qui veulent s'immerger dans la sensation de jouer dans le passé. (Détails indécis) Le tracé de ligne (fonctionnement tactile) / le fonctionnement du contrôleur peuvent être utilisés en même temps (version Switch) L'écran vertical/écran horizontal peut être commuté librement Direction d'attaque Verticale / horizontale peut être commutée librement * Vous pouvez changer à tout moment pendant le match. * La version Switch est compatible avec les écrans portables et TV. Il peut être utilisé sans choisir de style de jeu.

Nous envisageons de faire des ajustements pour éviter les injustices pendant le match. Une nouvelle histoire Cette fois, le personnage principal, qui aime le football mais ne peut pas jouer au football, recherche d'autres joueurs et crée une équipe en tant que commandant, ce qui est une histoire différente de la précédente Inazuma. A ce stade, je ne peux pas raconter les détails de l'histoire, mais cette fois ce n'est pas l'histoire de Kaminarimon, mais l'histoire d'une nouvelle école à Nagasaki, Kyushu. Comme le nom du personnage principal, "nuage" est attaché au nom de l'école, mais j'ai décidé d'incorporer le mot-clé "nuage" car la foudre est née du nuage. J'espère que les nuages ​​qui couvent peuvent exprimer la sensation de gonflement pour créer des éclairs. Une nouvelle histoire d'un nouveau héros Cette fois, en tant que changement, l'édition Unmei sera produite comme une scène et un personnage complètement originaux, et non comme un monde parallèle directement connecté aux personnages de l'œuvre passée. L'histoire du protagoniste, qui n'est pas autorisé à jouer au football, et de ses amis, ouvrira la Route de la Victoire. Cette fois, le temps nécessaire pour que l'équipe de football soit complète est révolu. Cependant, je pense que la "bataille de football" avant le match sera plus amusante et stratégique que jamais, et animera le processus menant au match à grande échelle. Mode chronique Des batailles collaboratives avec d'anciens personnages seront réalisées dans un nouveau mode appelé "Mode Chronique".

Dans le mode série de héros, vous pouvez créer votre propre équipe en rejoignant les personnages que vous aimiez dans le passé et vaincre les équipes ennemies les pires, les plus fortes et les plus terrifiantes. Le nombre de personnages qui peuvent se faire des amis et les équipes qui peuvent se battre augmenteront en s'ouvrant en réalisant des réalisations dans le jeu et en se mettant à jour partiellement. Veuillez attendre le rapport de suivi pour plus de détails.

Je pense que nous pourrons avoir plus d'informations à la fin de l'année !

Je suis désolé de vous avoir fait attendre, mais s'il vous plaît, attendez un peu!

Restez à l'écoute pour la prochaine mise à jour !

Source : Level5