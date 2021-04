Inazuma Eleven: Great Road of Heroes : la sortie du jeu est retardée jusqu'en... 2023

Que se passe-t-il avec le prochain jeu de la licence Inazuma Eleven ? Initialement annoncé en 2018 pour une sortie l'année suivante sous le titre Inazuma Eleven Ares pour coller à l'animé qui était diffusé à ce moment là, le jeu a rapidement eu des soucis de développement, obligeant Akihiro Hino (papa de la licence et fondateur de Level-5) à reculer sa sortie jusqu'en 2020 .

Renommé Inazuma Eleven : Great Road of Heroes, le titre a alors changé de direction (avec le retour de tous les héros des épisodes précédents, un monde ouvert, des modes en ligne et même des prétentions eSport) et alors que la licence était jusque là exclusive aux consoles Nintendo (avec, tout de même, des versions mobiles) une version PS4 a été annoncée.

Jusque-là, on pouvait se dire que cela fait partie des aléas de la vie d'un jeu. Il n'est en effet pas rare que les "gros" jeux voient leur sortie repoussée et, même parfois, leur développement recommencer à zéro lorsque le résultat n'est pas conforme aux attentes- voir Metroid Prime 4... C'est compréhensif et même salvateur.

Le problème ici, c'est que si finalement Inazuma Eleven : Great Road of Heroes n'est pas sorti en 2020, à priori, il ne sortira pas non plus en 2021 ni même en 2022 ! En effet, dans la vidéo commentée que nous avons relayé ici, Akihiro Hino révèle que la sortie du jeu est reportée au Japon jusqu'en 2023 !

Alors certes, Level-5 veut faire du titre, l'épisode ultime réunissant tous les héros et permettant à tous de s'amuser en local ou en ligne, seul ou à plusieurs que l'on soit un habitué ou un novice mais un développement aussi long n'est généralement jamais bon car en trois ans , il s'en passe des changements...

Alors comprenez-vous ce nouveau report et êtes vous prêt à attendre ? N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Pour plus d'informations sur Inazuma Eleven : Great Road of Heroes, voir nos précédentes news.

