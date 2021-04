Inazuma Eleven: Great Road of Heroes dévoile de nouvelles séquences de gameplay

Initialement prévu pour une sortie en 2019 sur Nintendo Switch et mobiles sous le titre Inazuma Eleven Ares, le nouveau jeu de la célèbre licence de Level 5 mélangeant jeu de rôle et football a du entièrement revoir sa copie après un développement chaotique et divers reports (voir détails ici). Désormais nommé Inazuma Eleven : Great Road of Heroes, le titre, toujours supervisé par Akihiro Hino (qui est aussi le fondateur de Level-5) est désormais prévu sur mobiles et Nintendo Switch mais aussi sur PS4 (une première) mais n'a toujours pas de date de sortie.

Il faut dire que Akihiro Hino veut frapper fort en proposant un monde ouvert, le retour de plusieurs héros emblématiques, des modes multi-joueurs et des options eSport. Si pour le moment, nous n'en savons pas beaucoup plus, Level 5 vient de publier une vidéo de gameplay (commentée en japonais) qui vous donnera un aperçu du jeu. Retrouvez notre vidéo focus ci-dessous et la vidéo originale ici.

Pour plus d'informations sur Inazuma Eleven : Great Road of Heroes, voir nos précédentes news.

Source : Youtube