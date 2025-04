Inazuma Eleven: Victory Road obtient enfin une date de sortie sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 - Tout ce qu'il faut savoir !

Cela paraît loin aujourd'hui mais il y a dix ans , la série Inazuma Eleven était une licence cross-média incontournable, typique des productions Level-5, qui plaisait autant aux gamers qu'aux joueurs casuals. Mélange détonnant de football, de manga et de RPG, Inazuma Eleven a cartonné pendant des années aussi bien en séries animées qu'en jeux vidéo sur DS, 3DS et Wii.

Malheureusement avec les années, la magie s'est estompée et la licence est tombée dans l'oubli- ou presque.

Akihiro Hino, le PDG de Level-5 n'a jamais vraiment renoncé à son bébé, persuadé qu'il pouvait retrouver son lustre d'antan.

Résultat, cela fait désormais près de 9 ans que l'on attend le septième jeu de la série nommé INAZUMA ELEVEN: Victory Road.

Cependant, il semblerait qu'après un interminable développement et un bêta-test mondial en demi-teinte, INAZUMA ELEVEN: Victory Road s'apprête enfin à sortir sur PC et consoles.

C'est d'ailleurs la première fois qu'un jeu de la série n'est pas exclusif aux consoles Nintendo.

On retrouvera donc INAZUMA ELEVEN: Victory Road dès le 21 août 2025 sur PC, PS4, PS5, XBOX SERIES, Nintendo Switch mais aussi, c'est officiel, sur Nintendo SWITCH 2.

Notez que ce retour s'accompagne d'une véritable renaissance de Level-5 qui cette année revient en force avec la sortie, le 21 mai 2025, de FANTASY LIFE i : La voleuse de temps sur Nintendo Switch et PS5 et la sortie, plus tard, cette année de Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur sur Nintendo Switch et Nintendo SWITCH 2.

Sont attendues aussi deux nouvelles licences, DECAPOLICE et Holy Horror Mansion ainsi que le remake du premier Inazuma Eleven, Inazuma Eleven RE (prévu en 2026 sur toutes les plateformes).

En attendant de découvrir tout ça, retrouvez une présentation complète d'INAZUMA ELEVEN: Victory Road sur cette page ainsi que le dernier trailer du jeu. Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

,

Ô nuages brumeux, que l'éclair d'INAZUMA tranche le ciel ! Le dernier épisode de la série de football RPG hyperdimensionnelle « Inazuma Eleven » est enfin là ! Une nouvelle histoire avec un nouveau protagoniste, plus de 5 200 joueurs à récupérer et entraîner, ainsi qu'un mode compétitif intense ; vous trouverez toujours des moyens de vous amuser ! Mode Histoire Cette nouvelle histoire se déroule 25 ans après le premier Inazuma Eleven. Alors qu'il cherche un monde sans football, le protagoniste Destin Billows s'inscrit au collège Nagumohara. Pendant ce temps, dans le prestigueux collège Raimon - connu pour avoir l'équipe la plus forte du championnat national - apparaît une « bête de foot » nommé Harper Evans. Quand le chemin de ces deux garçons se croise, c'est le début d'une grande histoire...

Mode Chronique Une liste de plus de 5 200 joueurs des opus précédents de la série ! Revivez des matchs passés d'Inazuma Eleven avec Victorio, le garçon venu du futur. Affrontez différentes équipes, récoltez et entraînez des joueurs pour constituer votre équipe de rêve ultime !

Systèmes de football de nouvelle génération Jouez le jeu à votre façon, en prenant directement le contrôle en « mode manuel » ou en guidant stratégiquement votre équipe en « mode commandement ! » Le mode commandement vous laisse diriger les joueurs grâce à tout un tas d'apports tactiques, ce qui permet à chacun d'aisément apprécier un match ! Trouvez le style qui vous convient, plongez au cœur de l'action et déclenchez des mouvements spéciaux à couper le souffle pour garantir la victoire !

Station du lien Arrangez librement des objets nostalgiques de la série Inazuma Eleven pour créer votre propre « Ville du lien ! » Personnalisez votre avatar, invitez des amis et amusez-vous en partageant et en jouant aux matchs ensemble ! Votre avatar personnalisé peut aussi être utilisé lors des matchs !

L'expérience animée ultime, offerte par MAPPA Les scènes animée du jeu ont été faites en coopération avec le studio d'animation MAPPA ! Maintenant que l'anime a atteint une longévité jamais vue dans l'histoire de la série, l'intensité de l'histoire va atteindre de nouveaux sommets.



Lire aussi :

Lire aussi : Tous les jeux et accessoires disponibles au lancement de la Switch 2

Pour plus d'infos : NOTRE PREVIEW DE LA NINTENDO SWITCH 2

Source : Inazuma