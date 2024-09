Holy Horror Mansion, le nouveau Yo-Kai Watch de Level 5 soupçonné d'avoir utiliser l'IA dans son premier trailer

Qu'elle semble loin l'époque ou le studio Level 5 semblait dominer le monde avec ses licences cross-média comme Inazuma Eleven, Professeur Layton, Ni no Kuni, Yo-Kai Watch, Lady Layton, The Snack World, etc. Petit à petit, le studio a enchainé les échecs et les déconvenues au point de littéralement disparaître des radars;

Cependant ces derniers mois Level 5 est enfin de retour, bien décidé à retrouver son lustre d'antan. Alors pour l'instant, on reste encore au stade des annonces avec des jeux à la sortie encore lointaine ou sans cesse repoussée comme Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur, DECAPOLICE, FANTASY LIFE i : La voleuse de temps ou encore Inazuma Eleven: Victory Road.

Une longue liste à laquelle on peut désormais ajouter Holy Horror Mansion, un nouveau jeu présenté comme le prochain Yo-Kai Watch (et qui a aussi un petit côté Luigi's Mansion) et que Level 5 annonce comme "le plus grand projet cross-média" de son histoire. Holy Horror Mansion raconte l'histoire d'un jeune garçon qui vit dans un appartement appartenant à sa grand-mère et qui suite à la découverte d'une étrange appareil photo se rend compte qu'i est entouré de Yo-k fantômes ! Le jeu a été présenté récemment lors de la conférence Level-5 Vision 2024 avec une vidéo concept, histoire de donner une première idée du jeu.

Logiquement, un nouvel opus de Yo-Kai Watch (ou même une évolution de la licence) aurait du être une fête mais peu après la diffusion du trailer de nombreux fans ont fait part de leur déception à cause du côté générique du jeu mais surtout parce qu'il semblerait que le trailer utilise une quantité substantielle de contenu généré par l'IA. En conséquence, il semblerait que ce ne soit pas des artistes mais l'IA qui ait créé les différents décors qui apparaissent dans le trailer comme semblent en témoigner certaines images qui montrent des petites incohérences inhérentes aux images générées par l'IA.

Alors ce n'est pas officiel et Level 5 n'a pas communiqué à ce sujet. On sait néanmoins que le studio utilise l'IA notamment pour servir de base et de guide au travail des artistes (voir l'article d'Automaton pour plus de détails). Il se pourrait donc que les images générées par l'IA (si tant est que ce soit le cas) dans Holy Horror Mansion ne soient pas utilisées dans le jeu final.

L'utilisation de l'IA dans les jeux vidéo est inévitable et déjà là (depuis des années) mais avec les progrès de la technologie, elle pourrait prendre de plus en plus de place dans le processus créatif, et donc à terme remplacer le travail des artistes.

Et c'est d'ailleurs déjà le cas notamment à la télé avec le générique de Marvel Secret Invasion entièrement conçu par une IA mais aussi au cinéma, avec le film indépendant Late Night with the Devil qui a utilisé l'IA pour réaliser des intermèdes TV dans le style des années 70.

En attendant, Holy Horror Mansion est attendu prochainement sur nos consoles.

here’s a few shots i decided to comb for oddities since people are doubting, maybe these are enough proof? pic.twitter.com/ovSjPsX6iP — claood (@CaptainClaood) September 24, 2024

i will not be supporting or reporting on HOLY HORROR MANSION for now

After doing my own research i determined that a substantial amount of genAI was used to create this trailer (and with that i mean a whole lot)

This is absolutely disgusting behavior from L5 that i cannot support — ToriBear's Trivia Corner (@YoukaiNewsEN) September 24, 2024