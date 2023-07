Yo-Kai Watch : le nouveau jeu sera dévoilé prochainement

A l'occasion des célébrations accompagnant les 10 ans de la sortie du premier Yo-Kai Watch sur 3DS (uniquement au Japon) Akihiro Hino, le boss de Level 5 a reconfirmé qu'un nouvel épisode de Yo-Kai Watch était actuellement en développement. Pas d'autres informations pour le moment même si on peut penser que la Nintendo Switch sera concernée et pour en savoir plus il faudra attendre la présentation officielle, prévue ultérieurement...

Rappelons, qu'après un passage à vide, Level 5 revient en force avec pas moins de cinq titres attendus dans les mois à venir (sans compter le nouveau Yo-Kai Watch) : DECAPOLICE, Megaton Musashi: WIRED, FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time, .Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur et Inazuma Eleven : Road to Victory (voir tous les détails ICI).

