Professeur Layton, FANTASY LIFE, Inazuma Eleven... Toutes les infos du LEVEL5 Vision 2023

Suite aux annonces du dernier Nintendo Direct (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) LEVEL5 a apporté de nouvelles précisions images sur les jeux présentés. Après des années d'absence, LEVEL5 a décidé de revenir en force avec pas moins de cinq jeux qui sortiront dans le monde entier cette année et l'année prochaine , chacun avec une localisation. Retrouvez ci-dessous, la vidéo du LEVEL5 et les différentes annonces. Des liens seront ajoutés dans la journée pour plus de détails.

DECAPOLICE : nouvelle images et nouvelles infos pour cette nouvelle licence dans laquelle le joueur devra mené des enquêtes dans une ville futuriste virtuelle...

: nouvelle images et nouvelles infos pour cette nouvelle licence dans laquelle le joueur devra mené des enquêtes dans une ville futuriste virtuelle... Megaton Musashi: WIRED : nouvelle version de ce jeu tiré d'un animé maison qui permettra de prendre part à des combats de robots géants avec les joueurs du monde entier avec option cross-play réunissant les joueurs des versions Steam, PS4, PS5 et Nintendo Switch. En prime, le retour de grandes gloires comme Goldorak.

: nouvelle version de ce jeu tiré d'un animé maison qui permettra de prendre part à des combats de robots géants avec les joueurs du monde entier avec option cross-play réunissant les joueurs des versions Steam, PS4, PS5 et Nintendo Switch. En prime, le retour de grandes gloires comme Goldorak. FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time : prévu en 2023 en exclusivité sur Nintendo Switch, ce nouveau titre nous permettra de créer et de vivre sa propre aventure à plusieurs en ligne. Notez que le "i" du jeu n'est pas là pour faire joli et qu'il ne signifie pas "inutile". Il renvoie à " l'îLe "" sur laquelle se déroule le jeu, il fait référence aussi à " Internet " puisque le jeu est jouable en ligne mais aussi à " individuel" puisqu'on peut créer son propre monde... Et oui, il y a des gens qui travaillent, qu'est-ce que vous croyez ?

"" sur laquelle se déroule le jeu, il fait référence aussi à " " puisque le jeu est jouable en ligne mais aussi à " puisqu'on peut créer son propre monde... Et oui, il y a des gens qui travaillent, qu'est-ce que vous croyez ? . Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur : nouveaux trailer et nouvelles infos... Plus de détails ICI.

: nouveaux trailer et nouvelles infos... Inazuma Eleven : Road to Victory : Le jeu présente de nouveaux héros dans un monde (à priori) ouvert avec des matchs à 5 contre 5. En plus du mode Histoire, le jeu proposera un mode Chronicle conséquent, permettant de faire revenir et d'affronter tous les personnages précédents soit près de 4500 ! le jeu permettra aussi de monter dans un super van pour partir à travers l'histoire de la série.

Pour finir, vous pouvez voir ou revoir le Nintendo Direct de LEVEL5 ci-dessous :