FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time s'offre un nouveau teaser sur Nintendo Switch

Annoncé lors du dernier Nintendo Direct, FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time se présente comme la suite de l'aventure débutée en 2012 sur les Nintendo 3DS Japonaises. A l'occasion du direct de Level-5 qui avait eu lieu ce jeudi 9 mars, nous avons pu découvrir un nouveau teaser du jeu que nous vous laissons visionner ci-dessous. FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time est toujours attendu dans le courant de l'année 2023 sur Nintendo Switch. En attendant de découvrir ces nouvelles aventures, pourquoi ne pas (re)découvrir le titre original sur Nintendo 3DS ? Vous trouverez également notre test de la version 3DS juste-ici.