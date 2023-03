DECAPOLICE se dévoile à travers 2 nouvelles vidéos

Nouvelle licence signée Level-5, DECAPOLICE a profité de l'évènement japonais LEVEL5 VISION 2023 pour se dévoiler à nouveau avec deux nouvelles vidéos. Dans la première, nous pouvons découvrir un nouveau teaser du jeu. Et dans la seconde, de nouvelles informations concernant le gameplay qui nous attend dans cette version. Pour rappel, DECAPOLICE ​est attendu sur Nintendo Switch dans le courant de l'année 2023.

DECASIM, un monde virtuel créé à partir d'une copie parfaite de la réalité.

Plus qu'une simple simulation, il s'agit d'une copie complète d'une ville réelle, un lieu interdit où dorment les souvenirs de tous les crimes passés. Les "indices" trouvés dans DECASIM peuvent aider à résoudre les énigmes du monde réel.

Avec l'aide de "DECASIM", qui peut reproduire n'importe quel événement survenu dans la ville, vous pouvez trouver des indices pour résoudre des affaires dans le monde réel. Collez les preuves recueillies sur le "Tableau des affaires" et trouvez la solution pour résoudre l'affaire.

Lorsque vous affrontez un criminel acculé, il est possible de faire appel à son cœur et de le faire se rendre. Parfois, cependant, ils se transformeront en "bêtes de crime", incarnations de la malveillance, et attaqueront. Utilisez des astuces futuristes pour les neutraliser et les arrêter.