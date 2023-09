INAZUMA ELEVEN: Victory Road, DECAPOLICE et FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time : Level 5 dévoile de nouvelles images de ses prochains jeux

Le Tokyo Game Show se tiendra du 21 au 24 septembre 2023 . L'occasion pour Level 5 de fêter son 25eme anniversaire et d'acter son retour sur le devant de la scène internationale en présentant plusieurs gros titres dont certains sont prévus cette année -voir ici. En attendant d'avoir des nouvelles de Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur, nouvelle aventure du célèbre professeur prévue en exclusivité sur Nintendo Switch, Level 5 vient de publier plusieurs trailers de trois jeux que l'on surveille de près depuis quelque temps déjà : INAZUMA ELEVEN: Victory Road, DECAPOLICE et FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time. Retrouvez ces trailers ci-dessous.

DECAPOLICE - prévu en 2023 sur Nintendo Switch

DECASIM, un monde virtuel créé à partir d'une copie parfaite de la réalité.

Plus qu'une simple simulation, il s'agit d'une copie complète d'une ville réelle, un lieu interdit où dorment les souvenirs de tous les crimes passés. Les "indices" trouvés dans DECASIM peuvent aider à résoudre les énigmes du monde réel.

Avec l'aide de "DECASIM", qui peut reproduire n'importe quel événement survenu dans la ville, vous pouvez trouver des indices pour résoudre des affaires dans le monde réel. Collez les preuves recueillies sur le "Tableau des affaires" et trouvez la solution pour résoudre l'affaire.

Lorsque vous affrontez un criminel acculé, il est possible de faire appel à son cœur et de le faire se rendre. Parfois, cependant, ils se transformeront en "bêtes de crime", incarnations de la malveillance, et attaqueront. Utilisez des astuces futuristes pour les neutraliser et les arrêter