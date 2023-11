Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur : de nouvelles infos en approche sur le prochain jeu du Professeur Layton

Cette année , le studio Level 5 (Inazuma Eleven, Yo-Kai Watch...) fête ses 25 ans en revenant sur le devant de la scène avec de nombreux jeux (et séries) en production. Parmi ces jeux, INAZUMA ELEVEN: Victory Road, DECAPOLICE, FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time et aussi (et surtout) Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur.

Dix ans après Professeur Layton et l'Héritage des Aslantes sur 3DS, le célèbre professeur et le jeune Luke s'apprêtent à reprendre du service en exclusivité sur Nintendo Switch. Si pour le moment, nous ne savons pas grand chose de ce titre si ce n'est que l'aventure nous permettra de retrouver nos héros, un peu plus âgés, aux Etats-Unis, dans une mystérieuse ville où tout fonctionne à la vapeur, Level 5 devrait donner, enfin, plus d'infos sur le jeu, mercredi prochain , le 29 novembre 2023 , à 13 heures (heure de Paris) lors du LEVEL5 VISION 2023 II. Evidemment, on sera au rendez-vous.

Pour le moment, Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur n'a pas de date de sortie . Il est attendu en exclusivité sur Nintendo Switch.

,