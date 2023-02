Professeur Layton- L'éditeur Level 5 annonce sa propre conférence Level 5 Vision pour y présenter ses prochains jeux

Grosse surprise de fin du dernier Nintendo Direct de ce mois de février , le prochain Professeur Layton intitulé Professor Layton and The New World of steam ne nous fera pas patienter des années avant de refaire parler de lui. En effet, l'éditeur Level 5 vient d'annoncer une conférence dédié à ses futures sorties. Ce Level 5 Vision aura lieu mardi 9 mars prochain à midi pile (heure de Paris) et contiendra des informations concernant : Inazuma Eleven: Road to Victory, Decapolice, Fantasy Life I: The Girl Who Steals Time, Megaton Musashi et Professor Layton and the New World of Steam.

Des sous-titres en anglais seront disponibles durant ce live qui sera à retrouver sur la chaîne Youtube de Level 5.

Source : Level5