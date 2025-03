Nintendo Direct dédié à la Nintendo Switch 1 - A quoi faut-il s'attendre ?

Si vous êtes déjà focus sur la Nintendo SWITCH 2, avec en ligne de mire le Nintendo Direct du 2 avril qui devrait nous permettre de découvrir, enfin, ce que la nouvelle console de Nintendo a dans le ventre, la société japonaise nous rappelle aujourd'hui que la Nintendo Switch actuelle n'a pas encore dit son dernier mot (et, accessoirement, que Nintendo ne fait jamais rien comme les autres).

Un Direct inattendu

C'était une rumeur mais c'est aujourd'hui, une réalité : dès 15h (heure de Paris) un Nintendo Direct spécial va nous esquisser l'avenir de la NS1 pendant près de 30 minutes. Un Direct entièrement centré sur la première Switch sans aucune info sur la seconde.

Alors, c'est vrai que cela peut paraître curieux de découvrir un Nintendo Direct spécial NS1 à une semaine du "gros" Nintendo Direct spécial Nintendo SWITCH 2.

N-y-a-t-il pas un risque d'embrouiller les joueurs et surtout de transformer la première Switch en parasite, ou pire, en une redoutable concurrente de sa (future) grande sœur en présentant des nouveaux jeux à même de contenter celles et ceux qui la possèdent déjà ?

A dire vrai, quand on réfléchit deux minutes : pas vraiment.

D'abord, les Nintendo Direct restent, malgré leur côté emblématique, des programmes de "niche" qui fédèrent les gamers et plus spécifiquement le cœur des fans de Nintendo. C'est un public important à toucher car d'une certaine manière, c'est lui qui va donner la tendance en relayant son contenu avec un écho positif ou, au contraire, en générant un bad buzz. Ce n'est, dans tous les cas, pas franchement un public qui pourra s'embrouiller entre les jeux NS1 et les jeux NS2.

Bienvenu chez les Switch

De plus, on ne sait pas quand sortira réellement la Nintendo SWITCH 2. Elle peut arriver dans les deux mois suivant le Direct (en juin, comme certaines rumeurs le prétendent) ou à la rentrée, pour les fêtes de fin d'année ; et dans ce cas, il y a encore de la place pour quelques titres.

Par ailleurs, depuis plusieurs mois , la Switch actuelle est abonnée aux "petits jeux" avec des remakes / remasters ou des spin-off, et il n'y a pas de raisons que ça change si près de la sortie de la nouvelle console. Certes, il reste encore deux jeux officiellement annoncés par Nintendo sur NS1 et ils ont un sacré potentiel : Légendes Pokémon : Z-A et Metroid Prime 4: Beyond... Mais on peut s'attendre a ce que ces deux jeux aient droit à leur version NS2.

A ce stade, ce n'est qu'une supposition mais les sorties conjointes ne sont pas nouvelles. C'est généralement ce que l'on constate aujourd'hui, ne serait-ce que durant les premiers mois de commercialisation d'une nouvelle console (et même au-delà) et Nintendo a sans doute l'intention de continuer à alimenter sa première Switch après la sortie de la nouvelle, comme Sony le fait, par exemple, avec la PS4 et la PS5.

Il faut dire que le parc de consoles installées (plus de 150 millions de Switch 1 dans le monde au 31 décembre 2024 ) est assez impressionnant et Nintendo a tout intérêt à garder les joueurs actifs sous peine de les voir partir ailleurs, et pas forcément sur NS2.

De plus, la Nintendo SWITCH 2 est rétrocompatible avec la NS1 sans doute dans un esprit très "plateforme perpétuelle" (comme les iPhone par exemple) et donc ce qui sera annoncé sur SWITCH 1 sera disponible sur SWITCH 2 (et sans doute même avec un boost des performances...) On continuera peut-être même à acheter des jeux NS1 pour alimenter notre NS2 !

Pour finir, on peut aussi se dire que quel que soit les jeux annoncés lors de ce Direct inattendu, ceux que l'on découvrira lors du Nintendo Direct du 2 avril seront fatalement plus spectaculaires, amorçant véritablement la nouvelle génération de jeux Nintendo à même de se vendre durant tout le cycle de vie de la Nintendo SWITCH 2 (avec un nouveau Mario Kart, Mario 3D, Zelda, etc...)

Retour vers le turfu

Alors, à quoi faut-il s'attendre aujourd'hui ? Qu'est-ce que Nintendo a encore dans sa besace à même de nous mettre des petites étoiles plein les yeux ?

Evidemment, on pense en premier lieu à des remasters d'anciens titres. Des rumeurs ont évoqué le retour d'anciens jeux Kirby comme Kirby : Planet Robobot ou Kirby Triple Deluxe initialement sortis sur 3DS et même Kirby et le pinceau arc-en-ciel sorti sur Wii U.

Pour accompagner la sortie de Metroid Prime 4: Beyond, qui est LE gros titre inédit le plus attendu sur Switch, Nintendo pourrait nous proposer ( dès aujourd'hui - on est pour) les portages de Metroid Prime 2 : Echoes et de Metroid Prime 3 : Corruption.

Mais un portage de Metroid: Samus Returns (sorti en 2016 sur 3DS) est aussi envisageable (on prend aussi).

On serait aussi tenté de voir enfin débarquer les remakes de The Legend of Zelda : Twilight Princess HD et de The Legend of Zelda : The Wind Waker HD, ou au moins l'un des deux. Alors certes, ce sont des "gros morceaux" qui ont été maintes fois annoncés par diverses rumeurs et même si, fatalement, on préférerait les voir "refaits" pour la NS2, si les remasters sont prêts depuis longtemps , les rendre disponibles sur NS1 n'est pas totalement absurde vu le parc de consoles et alors que la plupart des gros jeux Zelda sont disponibles sur Nintendo Switch.

Nintendo a de la ressource et il reste pas mal de jeux issus des anciens catalogues que ce soit sur GameCube, Wii et 3DS comme Luigi's Mansion, Wario Land : The Shake Dimension, Super Mario Galaxy 2 ou encore Pullblox.

Il reste même encore quelques jeux Wii U qui n'ont pas encore été portés sur Nintendo Switch comme Yoshi's Woolly World, Paper Mario : Color Splash ou encore StarFox Zero qui pourrait s'offrir une belle revanche sur SWITCH 1. Il y a aussi Nintendo Land mais là pour le coup, si le concept doit revenir, on l'imagine plus facilement repensé entièrement pour la NS2.

On souhaite d'ailleurs bien du courage à la Nintendo SWITCH 2 qui ne pourra pas compter sur le catalogue de la Wii U pour récupérer des hits instantanés.

Lorsqu'on regarde le catalogue de jeux des anciennes consoles Nintendo en fin de cycle, on retrouve certaines licences comme Fire Emblem ou encore Rhythm Paradise. Peut-être que l'histoire va se répéter ? C'est l'histoire de la vie, le cycle éternel...

Evidemment, il peut aussi y avoir de "vrais" nouveaux jeux : des spin-off ou des "petits" titres comme Nintendo en a le secret (comme Dillon's Rolling Western : The Last Ranger de la 3DS ou The Stretchers ou encore Part Time UFO)

Autant dire que tout est possible.

Du côté des tiers et des indépendants, on peut aussi avoir des surprises et des annonces. Un spécialiste en rumeurs (Jeff Grubb) annonce d'ailleurs "un jeu partenaire qui fera énormément parlé" (sans doute, enfin, TATA Yoyo, le Jeu- fallait que je le place) et comme depuis chaque Direct depuis, six ans , on guettera de nouvelles infos sur Hollow Knight : Silksong sans trop y croire (condition sine qua non pour que le jeu soit finalement présent).

D'une certaine façon, ce Nintendo Direct devrait nous indiquer si Nintendo compte simplement nous faire patienter un peu en attendant la SWITCH 2 ou si la SWITCH 1 n'a définitivement pas dit son dernier mot.

Alors, quelles sont vos attentes (et en avez-vous) ? Et quels jeux espérez-vous trouver dans ce Nintendo Direct ? N'hésitez pas à nous donner votre avis et à nous livrer vos prédictions en commentaires.

Et évidemment, retrouvez-nous sur Nintendo-Master dès 15h (heure de Paris) pour suivre le Direct, annonce par annonce, sachant qu'évidemment on vous détaillera ensuite tout ça dans la journée. Banzaï !

