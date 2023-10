Nintendo redépose la marque Kirby Triple Deluxe

Après Tomodachi Life (voir ici), c'est un autre hit de la 3DS dont Nintendo vient de redéposer le titre Kirby Triple Deluxe au Japon dans la base de données Chizai Watch. Pour rappel, Kirby Triple Deluxe n'est pas un hamburger rose mais un jeu sorti en 2014 sur Nintendo 3DS. Classique et efficace, le jeu faisait surtout une utilisation judicieuse de l'effet 3D sans lunettes en jouant avec les perspectives. Alors est-ce que Nitnendo prépare un remake du jeu sur Nintendo Switch ? Vu la mise en avant de la petite boule rose par Nintendo ces derniers temps, c'est tout à fait possible. De plus après avoir pioché allégrement dans le catalogue de la Wii u puis de la Wii, Nintendo pourrait être tenté de continuer avec celui de la 3DS. Evidemment, il faudra patienter pour le découvrir...

En attendant, n'hésitez à nous dire en commentaires si vous validez ce possible retour sur Nintendo Switch.

,