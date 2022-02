Nintendo et HAL Laboratory préparent une variété de projets pour les 30 ans de Kirby - A quoi peut-on s'attendre ?

Kirby et le Monde Oublié sera l'événement du mois prochain sur Nintendo Switch. Première grande aventure 3D de la petite boule rose, le jeu nous a déjà tapé dans l'œil, ne serait-ce qu'avec son dernier trailer dans lequel on peut découvrir son univers original mélangeant les personnages kawaï de la licence avec des éléments plus "réalistes"... On a, évidemment, hâte de le découvrir mais il se pourrait que le jeu cache d'autres surprises... En effet, Kirby fête cette année ses 30 ans (et oui déjà) et il semblerait que Nintendo ait décidé de célébrer son anniversaire comme il se doit. Sur le site officiel de Kirby, Nintendo nous propose déjà un fond d'écran évènementiel et nous invite à revenir plus tard pour découvrir ce que la firme à préparer. Aujourd'hui, suite à la publication de son bilan financier, Nintendo est revenu sur la sortie et les 30 ans de Kirby (voir la déclaration complète ci-dessous.) Apparemment, il faut s'attendre à une "une variété de projets" permettant de faire connaître la série à un large panel de personnes... Alors, à quoi peut-on s'attendre ? Retrouvez notre petit tour des possibilités.

Le rose lui va si bien

Avant toute chose, un petit rappel. Kirby fait partie de la poignée de licences nées sur Game Boy. Kirby's Dream Land, le premier opus, développé par Masahiro Sakurai (papa aussi de Kid Icarus et Super Smash Bros.) est en effet sorti sur Game Boy en 1992 . A cette époque, le Game Boy disposant d'un écran en noir et blanc, notre petit Kirby était blanc et s'il était déjà glouton, il n'avait pas encore acquis la faculté d'absorber les pouvoirs de ses adversaires. Pour cela, il faudra attendre l'épisode suivant, sorti en 1993 sur NES, Kirby's Adventure. Depuis, 18 (et donc bientôt 19) épisodes de Kirby sont sortis et presqu''autant de spin-off. Kirby est une licence qui a su prendre de l'importance avec le temps en s'adressant à un public très large. Il faut dire que la série n'hésite pas à expérimenter des gameplays différents avec des épisodes audacieux comme par exemple Kirby : Au fil de l'aventure ou Kirby : le Pinceau du Pouvoir, et des épisodes plus "classiques" comme Kirby's Adventure Wii, permettant à toute la famille, et notamment aux plus jeunes, de jouer ensemble. D'épisode en épisode, la licence devient de plus en plus populaire. Certes, Kirby n'est pas encore Mario ou Zelda mais, justement, Nintendo pourrait se servir de cet anniversaire pour lui donner un petit coup de projecteur et élargir encore un peu plus son audience.

Evidemment, lorsque l'on pense à Kirby, on pense aux jeux vidéo. Et lorsque Nintendo évoque "de nouveaux projets", on ne peut s'empêcher de penser à de nouveaux jeux... Mais un second nouveau titre Kirby sortant la même année que Kirby et le Monde Oublié semble tout de même peu probable. Ou alors ce sera un "petit" jeu, un jeu gratuit voire un jeu mobile. Par contre, Nintendo peut en profiter pour ressortir d'anciens opus. C'est une option assez simple pour Nintendo à même de plaire aux anciens et aux nouveaux joueurs. On peut aussi imaginer une compilation anniversaire réunissant quelques-uns des meilleurs épisodes de la licence.. Un Kirby All-Stars qui réunirait par exemple, les épisodes Wii comme Kirby : Au fil de l'aventure et, pourquoi pas, l'épisode wii U Kirby et le pinceau arc-en-ciel.

Kirby et le pinceau arc-en-ciel est sorti en 2015 sur Wii U. C'est l'un des jeux exclusifs à la Wii U qui n'a pas encore été porté sur Switch. Le problème, c'est qu'il a été conçu pour être joué uniquement en mode portable avec un stylet. Porter Kirby et le pinceau arc-en-ciel sur Switch semble donc difficile... Mais pourquoi pas... En tout cas si vous possédez une Wii U, c'est un excellent jeu que l'on vous conseille.

Si Kirby a doit à un anniversaire en bonne et due forme, la petite boule rose aura peut-être droit aussi à son Game & Watch d'anthologie comme ceux de Zelda et de Mario. Un Game & Watch rose (évidemment) qui réunirait les épisodes Game Boy, NES et Super Nintendo. C'est une possibilité tout à fait envisageable. A part ça, Kirby peut aussi revenir dans une nouvelle série animée (en attendant, un jour, un film façon Sonic... ) ou dans un comics spécial. On peut aussi s'attendre à des collaborations spéciales ? Kirby pourrait par exemple s'inviter dans d'autres jeux mais aussi sur des vêtements. Si le but est de "partager le charme de la série Kirby avec de nombreuses personnes", Nintendo pourrait appliquer à sa licence Kirby les mêmes méthodes que pour ses autres grandes licences (Mario, Zelda, Animal Crossing, etc) qui désormais se déclinent bien au-delà du petit monde des jeux vidéo. Kirby a une petite bouille adorable et son côté kawaï pourrait facilement être mis en valeur par différents artistes sur différents supports

Si tout ceci, reste pour le moment de la pure spéculation et que Kirby aura peut-être droit à un tout petit anniversaire façon Zelda (alors que l'on espérait beaucoup- souvenez-vous) on sait déjà que Kirby 64 : The Crystal Shards sortira sur le Nintendo Switch Online (pourquoi pas en mars pour la sortie de Kirby et le Monde Oublié ?) et que donc, on pourra rejouer (ou tout simplement jouer) à cet excellent opus. En attendant, de découvrir la "variété de projets" préparés par Nintendo et HAL Laboratory, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et ce que vous espérez pour les 30 ans de Kirby.

Pour rappel, Kirby et le Monde Oublié sera disponible le 25 mars prochain en exclusivité sur Nintendo Switch. Plus d'infos avec nos news spéciales.

Kirby et le Monde Oublié sortira le 25 mars en tant que premier jeu d'action 3D de la série principale Kirby. Situé dans un nouveau monde mystérieux où la civilisation et la nature ont fusionné pour ne faire qu'un, les joueurs se déplacent librement à l'intérieur des niveaux 3D et utilisent les actions familières de Kirby pour explorer et atteindre leurs objectifs. En partageant les manettes Joy-Con, les joueurs peuvent passer à tout moment au jeu à deux joueurs et s'aventurer dans ce nouveau monde avec leur famille et leurs amis. Cette année marque également le 30e anniversaire de Kirby. Pour célébrer cet anniversaire, nous prévoyons une variété de projets en collaboration avec le développeur Kirby HAL Laboratory, visant à partager le charme de la série Kirby avec de nombreuses personnes

Liste des 19 épisodes canoniques de Kirby (source : Wikipedia)