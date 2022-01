Kirby et le Monde Oublié dévoile sa date de sortie et fait le plein d’infos

Grosse surprise du Nintendo Direct de l'E3 2021, Kirby et le Monde Oublié s'est aujourd'hui détaillé plus en détails en partageant moult informations croustillantes dans une toute nouvelle bande-annonce. En premier lieu bien évidemment sa date de sortie, le jeu sera donc disponible sur Nintendo Switch le 25 mars prochain .

Ce nouvel aperçu du jeu a aussi été l'occasion d'en découvrir plus sur les mécaniques du titre en révélant par exemple qu'un mode coopération locale sera présent dans le jeu, celui-ci vous permettra de partager votre paire de Joy-Con avec un ami pour qu'il incarne Bandana Waddle Dee et se batte à vos côtés.

Nous avons aussi pu voir quelques boss qui seront présents au fil de cette aventure avec notamment le célébrissime Meta Knight qu'on ne présente plus, mais aussi la "brute baracée" Goricolosse ou encore le "palmier hostile" Tropic Woods.

Enfin le Hub du jeu a aussi montré le bout de son nez en la présence du "village Waddle Dee" qui vous permettra, entre deux aventures, d'y faire une pause cuisine ou bien une pause loterie avec la machine Gâcha qui sera présente dans celui-ci. Par ailleurs, le village Waddle Dee grandira au fur et à mesure de votre aventure lorsque vous libérerez ces pauvres Waddle Dee enfermés.

Quelques nouveaux pouvoirs ont aussi fait leur apparition dans cette bande-annonce avec notamment le pouvoir "explorateur" basé sur l'attaque à distance ou encore le pouvoir "foreuse" qui vous donnera...une foreuse.

Enfin, Nintendo a tenu à partager un fond d'écran inédit pour célébrer les 30 ans de la boule rose la plus mignonne de toute la sphère vidéoludique, nous vous le partageons en fin d'article avec quelques captures de la bande-annonce(cliquez ici pour le télécharger). La Hype Kirby et le Monde Oublié est-elle lancée chez vous, à moins de trois mois de la sortie du titre ?

Rejoignez Kirby, le héros aussi mignon que puissant dans Kirby et le monde oublié, un nouveau jeu de plateformes et d’aventures en 3D pour les consoles de la gamme Nintendo Switch où l’attendent de nouveaux pouvoirs, de multiples merveilles, des environnements sauvages ainsi que de nombreux Waddle Dees. Les joueurs pourront découvrir cette nouvelle aventure dès la sortie du jeu le 25 mars 2022.

Tout commence lorsque Kirby arrive dans un monde inconnu où il va bientôt découvrir que les Waddle Dees ont été capturés par la meute des bêtes. Kirby débute alors une nouvelle quête afin de sauver ses amis avec l’aide du mystérieux Elfilin dont il fait la rencontre dans ce nouveau monde.

Pour mener à bien cette quête, les joueurs vont devoir utiliser les nombreux pouvoirs de Kirby pour affronter leurs ennemis et explorer des environnements colorés et en 3D dans un monde où la nature et les vestiges d’une ancienne civilisation ont fusionné pour mettre l’agilité de notre héros à l’épreuve. Des Waddle Dees à sauver attendent Kirby à la fin de chaque niveau, mais il peut aussi être utile d’explorer chaque coin et recoin des environnements traversés afin d’en secourir un maximum.

La meute des bêtes ne se laissera pas faire, et Kirby aura bien besoin de ses pouvoirs, ainsi que de nouveaux dont Explorateur et Foreuse, pour lui faire face. Le pouvoir Foreuse lui permet de plonger sous terre avant d’attaquer les ennemis par en-dessous en surgissant du sol, et le pouvoir Explorateur permet quant à lui d’attaquer les adversaires à distance.

Le jeu permet aussi de facilement jouer à deux en coop locale* sur une seule console en partageant les manettes Joy-Con pour que le joueur 2 endosse le rôle de Bandana Waddle Dee, armé de sa fidèle lance.

Le village Waddle Dee fait aussi son apparition dans Kirby et le monde oublié, où il sert de hub central dans cette aventure. Le village s’agrandira à mesure que de plus en plus de Waddle Dees seront sauvés et différentes boutiques ouvriront leurs portes pour permettre de participer aux jeux favoris de ses habitants. Kirby pourra aussi prêter main-forte au café Waddle Dee, où il devra servir la clientèle rapidement pour maintenir son niveau de satisfaction et obtenir le meilleur score possible. Un Waddle Dee érudit se trouve aussi au village et fournira à notre héros des conseils avisés. En se connectant à Internet, il sera aussi possible de consulter les détails de données mondiales telles que le nombre total de Waddle Dees sauvés ou encore le pouvoir le plus populaire.**

Kirby et le monde oublié sortira le 25 mars sur Nintendo Switch. Une nouvelle bande-annonce de gameplay présente de nouveaux personnages ainsi que des visages connus, des pouvoirs, des mécaniques de gameplay ainsi que des environnements colorés.