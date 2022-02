Kirby et Le Monde Oublié : Kirby apprend le Transformisme, une nouvelle technique rappelant Super Mario Odyssey - Tous les détails

Le Nintendo Direct diffusé cette nuit (dont vous pouvez retrouver toutes les annonces ICI) a été l'occasion de découvrir de nouvelles images de Kirby et le Monde Oublié et de découvrir une nouvelle technique : le Transformisme ! C'est un peu dur à comprendre- ou plutôt à expliquer car évidemment Kirby se transforme depuis presque toujours, sauf qu'avec le transformisme, au lieu de gober un ennemi pour se transformer en un autre personnage, Kirby cette fois peut gober (ou presque) un objet ou un élément du décor pour en prendre le contrôle. Ainsi lorsqu'il utilise le Transformisme sur une veille carcasse de voiture, Kirby ne se transforme pas en voiture mais l'utilise pour pouvoir avancer et rouler dans les niveaux. Cette technique rappelle forcément celle de Mario avec Cappy dans Super Mario Odyssey et ouvre la porte à des tas de possibilités. Dans la vidéo du Direct, à voir ci-dessous, Kirby prend ainsi le contrôle d'un distributeur de cannettes automatique, d'un cône de signalisation, d'un élévateur, d'un anneau ou encore d'une ampoule. Kirby peut même devenir une bombe à eau ! Par ailleurs la vidéo, nous a montré un peu mieux le village Waddle Dee dans lequel on peut faire une pause pour participer à des mini-jeux ou comparer ses scores en ligne. Le village grossira au fur et à mesure des Waddle Dee libérés qui s'y installeront. Ainsi, au bout d'un moment l'Armurerie Waddle Dee ouvrira ses portes et permettra à Kirby de faire évoluer ses pouvoirs, une ou deux fois. Par exemple le Trancheur pourra devenir le Trancheur Chakkram et le Feu, le Feu volcanique et même le feu du Dragon. Des tas de pouvoirs ont aussi été montrés : l'Aiguille méli-mélo, l'Epée Gigalame, l'Explorateur distingué, la Glace Figor Efik et le Maillet.

A l'arrivée, si nous étions déjà convaincu par Kirby et le Monde Oublié, ces nouvelles précisions n'ont fait qu'accroître notre impatience de mettre la main dessus. En attendant, retrouvez toutes ces nouveautés dans la vidéo ci-dessous et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Kirby et le Monde Oublié sera disponible le 25 mars prochain en exclusivité sur Nintendo Switch. Plus d'infos avec nos news spéciales.