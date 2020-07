Devolver Digital Direct : voir et revoir le direct explosif de Devolver dès maintenant

Si cela fait dix mois que Nintendo n'a pas diffusé de "grand" Nintendo Direct et que Nintendo semble chercher d'autres moyens de communication, le format continue de plaire et d'inspirer les éditeurs qui n'hésitent pas à faire leur propre Direct afin de présenter aux joueurs leurs prochains jeux. Il est vrai aussi qu'avec l'annulation de l'E3 suite à la pandémie de COVID-19, c'est une bonne façon de communiquer. La preuve avec le Devolver Digital Direct qui vient d'être diffusé et qui reprend les codes des vidéos de Nintendo avec beaucoup d'humour "trash" et de scènes chocs. On peut d'ailleurs dire que c'est un direct du droit avec une vidéo survitaminée superbement réalisée et pleine de surprises....

En ce qui concerne Nintendo, vous pourrez découvrir des infos sur Carrion et Olija, tous deux prévus sur Switch et voir aussi un invité surprise... On vous en reparle sur Nintendo-Master.