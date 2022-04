Kirby et le monde oublié réalise un démarrage record au Japon - Comparaison des ventes de tous les jeux Kirby

Kirby et le Monde Oublié est disponible depuis plusieurs jours sur Nintendo Switch. Pour nous, c'est clair, le jeu est une "master-claque" (lire notre test) et élève la licence à un niveau inédit. Manifestement, il semble que les joueurs y soient sensibles puisque les premiers chiffres de ventes en provenance du monde entier sont plus que prometteurs. Au Japon, le jeu a ainsi réalisé un démarrage record avec 380 060 exemplaires vendus pour son lancement. Du jamais vu pour un jeu Kirby. Si on se fie aux données publiées par Game Data Library, pour comparaison, c'est plus de 150 000 exemplaire s de plus que Kirby Star Allies le dernier jeu Kirby sorti sur Nintendo Switch en 2018 . Par ailleurs, jusqu'à présent le titre le plus vendu de la licence était Kirby Super Star Ultra avec 260 867 exemplaires écoulés au lancement du jeu en 2008 sur NDS- Kirby Super Star qui est justement revenu dans l'actualité cette semaine... Pour plus de détails, retrouvez le tableau publié par Game Data Library qui compile les données des ventes des jeux Kirby pour leur première semaine d'exploitation au Japon.

Pour rappel, Kirby et le Monde Oublié est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch. Plus d'infos avec nos news précédentes. Vous pouvez avoir un aperçu du jeu avec sa démo gratuite actuellement disponible sur l'eShop de la Switch et avec notre test complet à lire ICI.

