Kirby et Le Monde Oublié nous dévoile sa boîte

Il sort l'année prochaine mais on l'adore déjà : Kirby et le Monde Oublié est le nouvel opus de la licence Kirby mais cette fois il ne s'agit pas d'un jeu en 2D mais d'un jeu en 3D façon "monde ouvert". Ce qui rend d'emblée ce nouvel opus attractif, c'est le décalage entre l'univers acidulé et rose-bonbon de Kirby et son environnement "réaliste", une ville mystérieusement abandonnée dans laquelle la végétation a repris ses droits et qui semble avoir été inspirée par l'île Hashima, une ville flottante fantôme du Japon abandonnée dans les années 70 (et que vous pouvez visiter notamment via Street View.) Kirby et le Monde Oublié est dans tous les cas, très prometteur. En attendant, d'autres infos, les sites marchands US comme Amazon ont mis leur catalogue à jour et dévoilé ainsi le recto de la jaquette (US) du jeu. On peut supposer que ce sera quasi le même en Europe et plus spécifiquement en France. En attendant retrouvez le sur cette page ainsi que quelques images et une présentation du titre.

Pour rappel, Kirby et le Monde Oublié est attendu au printemps 2022