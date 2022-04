Liste des codes à utiliser dans Kirby et Le Monde oublié

Si vous possédez Kirby et le Monde Oublié sur Nintendo Switch, vous savez que le jeu demande notamment de faire évoluer ses pouvoirs de façon à pouvoir mettre au tapis les différents boss du jeu de façon rapide et de plus en plus spectaculaire. Si pour les joueuses et joueurs aguerris, c'est de la gnognote, comme on dit chez nous, il n'en reste pas moins que pour chaque évolution, il faut utiliser des pièces (que l'on ramasse dans les niveaux ou gagne dans les mini-jeux) et surtout des Gemmes rares (que l'on obtient dans les Défi de la Route des étoiles.) Ainsi, au bout d'un moment, on peut se retrouver à cours de pièces et de gemmes surtout en mode Ouragan (qu'il faut considérer comme le mode principal du jeu pour pleinement l'apprécier.) Pour en obtenir, on peut se balader dans le village ou encore participer aux tournois du Colisée. On peut aussi utiliser des codes cadeaux- des mots de passe à entrer dans la messagerie du village. Avec ce système, vous pouvez amasser pour le moment près de 5 gemmes rares et plus de 1700 pièces. Les codes sont donnés par Nintendo sur ses réseaux mais aussi dans le jeu après avoir effectué certaines tâches. Ils sont cependant utilisables n'importe quand dès que le Village est accessible et par n'importe quel joueur. Ils ne sont par contre utilisables qu'une seul fois mais on peut en entrer autant que l'on veut par jour. Attention toutefois, Kirby ne peut porter qu'un item à la fois. Si vous en possédez déjà un et que vous en ramassez (ou achetez) un nouveau, l'ancien est abandonné sur le sol. Les codes fonctionnent sur les trois versions du jeu, européenne, américaine et japonaise (sachant qu'il y a aussi trois codes en japonais.)

Retrouvez la liste des codes cadeaux de Kirby et le Monde Oublié ci-dessous avec, en prime, notre vidéo vous les montrant à l'œuvre.

FIRSTPASSWORD – Pièces Etoile x100 (pas de date de fin)

MOUTHFULMODE – Pièces Etoile x100, Gâteau voiture transmorphée (disponible jusqu'au 25 avril )

) KIRBYMICROSITE – Pièces Etoile x150, Attaque + (disponible jusqu'au 10 juin)

BRAWLINGCOLOSSEUM – Pièces Etoile x500, Attaque + (pas de date de fin)

CLEARDEMO –Pièces Etoile x300 (pas de date de fin)

KIRBYSTORY – Pièces Etoile x300 (pas de date de fin)

KIRBYTHEGOURMET – Gemme rare , Gâteau voiture transmorphée (pas de date de fin)

, Gâteau voiture transmorphée (pas de date de fin) NEWADVENTURE – Pièces Etoile x300, Gemme rare (pas de date de fin)

(pas de date de fin) THANKYOUMETAKNIGHT – Gemme rare x3 (pas de date de fin)

Pour rappel, Kirby et le Monde Oublié est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch. Plus d'infos avec nos news précédentes. Vous pouvez avoir un aperçu du jeu avec sa démo gratuite actuellement disponible sur l'eShop de la Switch et avec notre test complet à lire ICI.

