Kirby et le Monde Oublié : découvrez son poids en version dématérialisée sur l'eShop

Kirby et le Monde Oublié sort dans un peu plus de deux mois. On en sait désormais un peu plus sur l'histoire de ce nouveau jeu d'aventures en 3D. Kirby devra sauver les Waddle Dees de la terrible "meute des bêtes". Dans chaque stage, Kirby devra donc affronter les membres de cette meute et résoudre des énigmes afin de sauver les Waddles Dees kidnappés. Heureusement Kirby pourra compter sur différentes transformations dont de nouvelles, la Foreuse et le pouvoir Explorateur. Il pourra en outre être aidé par Bandana Waddle Dee contrôlé par un second joueur. Avec tout cela, le jeu semble très prometteur. Si vous comptez l'acheter en version dématérialisée, sachez qu'il vous coutera près de 59,99€ sur l'eShop. Il vous faudra alors réserver près de 5,7 Go d'espace dans la mémoire ou la carte SD de votre console- soit un peu moins qu'un titre comme Super Mario Odyssey qui pesait à sa sortie 5,6 Go . Sinon, à titre de comparaison, Kirby Star Allies, le Kirby précédent pèse 3,9 Go , Super Kirby Clash, 1 Go et Kirby Fighters 2, 1,1 Go .

Pour rappel, Kirby et le Monde Oublié sera disponible le 25 mars 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch.