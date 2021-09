Découvrez cet adorable mini grill à pancake Kirby pour voir la vie en rose dès le réveil

Si comme nous, vous êtes fan de Kirby, vous avez du adorer la présentation lors du dernier Nintendo Direct (dont vous on vous dit tout ICI) de Kirby et le Monde Oublié, un nouveau jeu Kirby en 3D prévu l'année prochaine qui s'annonce tout simplement féerique et grandiose. En attendant de découvrir ce nouveau titre prometteur que diriez-vous de manger Kirby, voire, pour lui rendre hommage, de l'avaler tout cru cuit dès le petit déjeuner ? C'est possible avec cette adorable mini crêpière dévoilée par Premium Bandai qui permet de faire un pancake à la fois avec d'un côté la bouille de Kirby, de l'autre celle de Waddle Dee. Vendu 3,800 Yens soit plus ou moins 30 euros (plus les frais de port) le mini grill à pancake, rose et kawaï comme il se doit, n'est pour le moment annoncé qu'au Japon pour le mois de décembre prochain... Cependant, nul doute que des fans affamés se débrouilleront pour l'obtenir, ce mini grill entrant directement dans la liste des indispensables cadeaux de Noël 2021.

Pour vous faire saliver, retrouvez quelques images de cet adorable min grill à pancake Kirby.