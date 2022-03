TEST de Kirby et le monde oublié sur Nintendo Switch - Spectaculairement kawai !

Les bêtes de l'évènement sont là ! Kirby et le Monde Oublié est désormais disponible sur Nintendo Switch. On y retrouve notre cher Kirby, perdu dans un monde étrange, aux prises avec une meute de bêtes féroces... Si vous venez souvent sur le site, vous savez déjà qu'on adore. On s'attendait à un bon jeu et, à l'arrivée, il est excellent et dépasse de loin nos espérances. Le jeu a été extrêmement bien pensé et réalisé et le degré de mignonitude de la licence a été poussé au maximum. Un grands jeu d'aventures pour petits et grands enfants bourré d'invention et de surprises que nous vous conseillons fortement. Pour autant, si vous vous demandez si le jeu, malgré ses qualités, est fait pour vous, nous vous invitons à lire notre test complet en vous rendant sur cette page.

Pour rappel, Kirby et le Monde Oublié est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch. Plus d'infos avec nos news précédentes. Vous pouvez avoir un aperçu du jeu avec sa démo gratuite actuellement disponible sur l'eShop de la Switch et avec notre test complet à lire ICI.

