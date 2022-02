Débriefing du Nintendo Direct en live aujourd'hui à 21h

Comme vous le savez, Big N nous a gratifié d'un Nintendo Direct (dont vous pouvez retrouver toutes les annonces ICI) très riche en annonces mercredi soir , avec du Splatoon 3, du Mario Kart, du Kirby, du Mario Foot... Et bien sûr l'annonce de Xenoblade Chronicles 3 !

Nous allons décortiquer toutes ces annonces lors d'un live ce vendredi à 21h sur la chaîne YouTube des Nintendo Chronicles où je débattrai en compagnie de Ryfalgoth, Thatgunman, Jumpman et Nindo64 (dont les plus anciens de la communauté NM se rappellent le blog et ses fameux fonds d'écran !) On vous espère nombreux sur le chat !