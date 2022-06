Mario Strikers: Battle League Football – Découvrez les trucs et astuces pour briller sur le terrain

Disponible officiellement depuis ce vendredi 10 juin , Mario Strikers: Battle League Football. Si les joueurs ont pu commencer à prendre leurs marques, habitués comme néophytes ont pu également se rendre compte que le gameplay de cet opus est un peu plus technique que celui des opus précédents. Pour vous aider à assimiler les bases comme les techniques les plus avancées, Nintendo France vous propose de découvrir une nouvelle vidéo de trucs et astuces qui vous permettra de vous hisser rapidement vers les plus hautes divisions lors de vos matchs en ligne.

En attendant, nous vous rappelons que notre test dédié de Mario Striker: Battle League Football est disponible juste-ici. Ce dernier sera mis à jour dans le courant du week-end maintenant que les serveurs en ligne sont ouverts à tous.