HAL Laboratory recrute pour les prochains jeux Kirby

Créé il y a plus de 30 ans par Masahiro Sakurai, Kirby est plus que jamais une des licences fortes du catalogue Nintendo. Et il est évident que nous devrions le retrouver très prochainement sur Nintendo Switch ou son successeur, voire sur mobile. On sait d'ailleurs que la firme japonaise a redéposé le titre KIRBY TRIPLE DELUXE, laissant peut-être envisager un portage ou un remake.

En attendant de découvrir ce que l'avenir nous réserve, on apprend qu'HAL Laboratory recrute en ce moment même pour les prochains jeux Kirby. Si vous êtes développeur et que l'aventure vous tente, vous avez jusqu'au 14 février pour poser votre candidature. Plusieurs postes sont à pourvoir, artiste 3D, programmateur, designer, etc.

Afin de renforcer nos capacités de développement de projets, nous recrutons des développeurs de jeux expérimentés pour les postes suivants. Nous recherchons des personnes enthousiastes qui

souhaitent participer au développement des jeux Kirby et qui souhaitent créer des jeux intéressants avec une grande attention aux détails .

Pour en savoir plus, notamment sur els postes à pourvoir, rendez-vous sur le site de HAL Laboratory

Pour rappel, vous pouvez retrouver Kirby dans Kirby et le Monde Oublié, Kirby's Return to Dream Land Deluxe ou encore Kirby's Dream Buffet sur Nintendo Switch.

