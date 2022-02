Kirby fête la Saint-Valentin avec des cartes spéciales à imprimer

Pour la Saint-Valentin, Nintendo a mis en ligne des cartes spéciales reprenant Kirby et des petits messages d'amour. Des cartes à envoyer par mail ou à imprimer pour l'élu(e) de son cœur. Une jolie attention, et de façon plus terre à terre, une façon aussi de faire la promo de Kirby et le Monde Oublié, le prochain opus de la série qui lors du Nintendo Direct de mercredi (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) a dévoilé quelques nouvelles transformations. Retrouvez ces cartes ci-dessous ou sur le compte Twitter de Nintendo.

Pour rappel, Kirby et le Monde Oublié sera disponible le 25 mars prochain en exclusivité sur Nintendo Switch. Plus d'infos avec nos news spéciales.

Let your Player 2 know how you feel with this range of printable Valentine’s cards featuring #Kirby!



Download yours now: https://t.co/uzR8YiZTRv pic.twitter.com/iFb10Xnbxu