Kirby's Dream Buffet - Nintendo annonce par surprise un nouveau jeu multijoueur pour la petite boule rose

Roi des surprises, Nintendo vient de nous jouer un tour dont eux seuls ont le secret. Il n'y aura donc pas un mais deux jeux Kirby en 2022 .Quelques mois après un fantastique Kirby et le Monde Oublié, la petite boule rose de Sakurai viendra de nouveau faire chavirer les cœurs sur Nintendo Switch. Dès cet été , Kirby reviendra dans Kirby's Dream Buffet un jeu multijoueur dans lequel il vous faudra affronter vos amis, en local ou en ligne, et engloutir le maximum de fraises afin d'être le plus gros Kirby et de dévaler les pentes au plus vite.

Une bande-annonce et une flopée d'images sont d'ores et déjà disponible pour ce nouveau Kirby qui s'annonce aussi fun que savoureux. Rendez-vous dans les jours à venir pour découvrir sa date de sortie précise ainsi que son prix sur l'eShop. Une version physique n'est pour l'instant pas à l'ordre du jour.

Engloutissez un maximum de fraises pour remporter la victoire dans les courses déjantées de Kirby’s Dream Buffet sur Nintendo Switch ! Dévalez de délicieux circuits face à un autre joueur en multijoueur local ou affrontez une ribambelle de Kirby affamés en ligne. Gobez des fraises pour grandir et dévaler les pentes encore plus vite. À la fin de la course, le Kirby le plus imposant remporte la victoire ! Attrapez les boîtes à snacks sur le parcours pour obtenir de délicieux snacks de pouvoirs qui vous permettront de prendre ou garder la première place !