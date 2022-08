Kirby 30th Anniversary Music Fest : un concert live dédié à Kirby à suivre en direct la semaine prochaine

Pour les 30 ans de Kirby, Nintendo nous a déjà gratifié d'un magnifique titre anniversaire : Kirby et le Monde Oublié et on sait déjà qu'un autre jeu se profile à l'horizon 2022 , Kirby's Dream Buffet, un titre à priori plus petit qui semble inspiré par le succès de Fall Guys. Mais d'autres projets sont prévus pour fêter comme il se doit l'anniversaire de la petite boule rose créée par Masahiro Sakurai, le papa de Kid Icarus : Uprising​ et de Smash Bros. L'un de ces projets est le Kirby 30th Anniversary Music Fest qui se tiendra au Tokyo Garden Theatre le 11 août prochain . Il s'agit d'un concert évènement que nous pourrons suivre ensemble grâce à une retransmission en direct sur la chaîne Youtube officielle japonaise de Kirby. On devrait y retrouver tous les airs qui ont accompagné les joueurs dans tous les épisodes de Kirby. Notez que la présentation du concert sera faîte en japonais et que la vidéo ne sera pas sous-titrée en français. Cependant même si vous n'êtes pas familier avec le japonais, cela ne devrait cependant pas vous empêcher d'apprécier le concert (dont une archive vidéo sera publiée ultérieurement.)

Pour suivre le Kirby 30th Anniversary Music Fest en direct entre personnes de bonne compagnie, rendez-vous ici même le jeudi 11 août 2022 à 11h (heure de Paris.) En attendant vous pouvez revoir/réécouter le concert des 25 ans de Kirby, ici.

Pour rappel, Kirby et le Monde Oublié est disponible depuis le 25 mars dernier en exclusivité sur Nintendo Switch. et une démo gratuite à télécharger sur l'eShop de la Switch vous permet de découvrir le début du jeu. Pour plus d'infos sur le jeu, notre test complet est toujours à lire ICI. Quant à Kirby's Dream Buffet, il devrait sortir cette année sur Nintendo Switch. Plus d'infos avec notre news spéciale ICI.

