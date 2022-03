Un concert en live pour les 30 ans de Kirby

Cette année, Kirby, la petite boule rose de HAL Laboratory créée par Masahiro Sakurai fête ses 30 ans . Si on sait déjà que d' ici la fin du mois on pourra découvrir ses nouvelles aventures en 3D avec, Nintendo a déjà annoncé de nouveaux projets-voir ici. L'un d'esux vient d'être dévoilé. Il s'agit d'un concert philarmonique, le Kirby 30th Anniversary Music Fest qui se tiendra au Tokyo Garden Theatre le 11 août prochain .. Nous pourrons le suivre en direct via la chaîne Youtube officielle de Kirby. retrouvez la présentation de l'évènement ci-dessous et plus de détails sur le site officiel. En attendant, Nintendo a republié le concert du 25eme anniversaire de Kirby interprété en 2017 par l'Orchestre Philharmonique de Tokyo. Retrouvez le dans le tweet ci-dessous.

Pour rappel, Kirby et le Monde Oublié sera disponible le 25 mars prochain en exclusivité sur Nintendo Switch. Plus d'infos avec nos news précédentes. Vous pouvez avoir un aperçu du jeu avec sa démo gratuite actuellement disponible sur l'eShop de la Switch et avec notre preview complète du jeu, à lire avec gourmandise ICI.

???? Montez le son et laissez-vous porter par le titre d'ouverture du #Kirby's 25th Anniversary concert, interprété en 2017 par l'Orchestre Philharmonique de Tokyo. ???? pic.twitter.com/1VyfG4p1Wf — Nintendo France (@NintendoFrance) March 14, 2022

Source : Kirby