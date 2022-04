Les Histoires de Kirby épisode 2 : Courage - Le nouveau conte animé pour les tous petits

Après un premier conte, Nintendo continue sa série de dessins animés autour de Kirby avec un nouvel épisode des "Histoires de Kirby" intitulé Courage. Dans ce nouvel épisode, encore une fois intégralement illustré et lu, Kirby va devoir partir en quête d'un mystérieux fruit, celui du cœur, afin de se donner du courage. Après quelques péripéties, cet intrépide aventurier parvient à atteindre le but de sa quête mais l'objet de son désir serait peut-être plus utile à quelqu'un d'autre. Nintendo renouvelle encore une fois son désir de voir Kirby érigé en véritable héro de la jeunesse, lui qui vient de vivre une merveilleuse aventure en 3 dimensions dans Kirby et le Monde Oublié sorti tout récemment sur Nintendo Switch.

Cliquez-ici pour voir le premier épisode.

Selon la légende, un mystérieux fruit peut remplir votre cœur de courage ???? ????. Kirby arrivera-t-il à le trouver ?