Les Histoires de Kirby : Le Petit Monde de Kirby - Nintendo publie un adorable conte en vidéo pour les tout-petits

Kirby est de retour sur Nintendo Switch avec Kirby et le Monde Oublié permettant à une nouvelle génération de découvrir l'univers adorable de la petite boule rose. Si le jeu essaye de plaire à tous les joueurs, Kirby a toujours un potentiel certain pour devenir un héros pour les tout-petits. Nintendo l'a bien compris en publiant sur ces réseaux, une vidéo d'un conte illustré, tirée d'une série nommée "Les Histoires de Kirby", sortie au Japon sous forme de livre. Entièrement traduit en français, ce conte mignon comme tout, devrait assurément plaire aux futurs joueurs en herbe et, bien sur, à leurs parents gamers. Au Japon, sept tomes de "Les Histoires de Kirby" ont été publiés ce qui peut laisser penser que Nintendo publiera d'autres histoires prochainement... Peut-être, d'ailleurs, que Les Histoires de Kirby finiront par sortir en librairie comme au Japon, mais pour l'instant rien n'a été annoncé dans ce sens. En attendant , retrouvez ci-dessous Les Histoires de Kirby : Le Petit Monde de Kirby et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Kirby et le Monde Oublié est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch. Plus d'infos avec nos news précédentes. Vous pouvez avoir un aperçu du jeu avec sa démo gratuite actuellement disponible sur l'eShop de la Switch et avec notre test complet à lire ICI.

