Nintendo tease de nouvelles activités pour les 30 ans de Kirby

A la rédaction, on en est déjà fan ! Kirby et le Monde Oublié sera assurément un des événements vidéoludiques de 2022 et pour s'en convaincre, il suffit simplement de visionner le super trailer publié hier . Nouvel opus des aventures de la petite boule rose gloutonne, Kirby et le Monde Oublié nous promet un jeu d'aventure et d'action-plateforme en 3D dans un monde (simili) ouvert, jouable seul ou à deux en coopération. Ce nouvel épisode très attendu sortira le 25 mars prochain, juste à temps pour fêter les 30 ans de notre petite boule rose gloutonne préférée (en même temps, on n'en connaît pas 10 000) et nous aider à mesurer le chemin parcouru depuis 1992 et la sortie du premier épisode sur Game Boy, Kirby's Dream Land développé par le (alors tout jeune) Masahiro Sakurai. Un anniversaire que vous pouvez dès à présent célébrer en téléchargeant un adorable fond d'écran pour ordinateur publié par Nintendo sur son site officiel. Et si pour le moment, il n'y a pas à proprement parler de festivités prévues pour célébrer l'évènement, Nintendo nous invite sur les réseaux sociaux à attendre avec enthousiasme "une variété d'activités à venir"... Alors que nous prépare Nintendo, restez à l'écoute pour le découvrir très prochainement....

Pour rappel, Kirby et le Monde Oublié sera disponible le 25 mars 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch

2022 marks the 30th anniversary of the Kirby series! Please look forward to a variety of #Kirby30 activities coming soon. pic.twitter.com/BZO1rz4LwC — 星のカービィ (@Kirby_JP) January 12, 2022

Source : Nintendo