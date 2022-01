Kirby et le Monde Oublié aura des fonctionnalités liées aux amiibo

Après la révélations de pas mal de grosses informations sur le jeu dont notamment sa date de sortie quasiment imminente, Kirby et le Monde Oublié continue à faire parler de lui. Aujourd'hui c'est via le site de Nintendo Japan que nous apprenons notamment que le jeu sera bel et bien compatible avec les amiibo. Si les éventuelles fonctionnalités cachées derrière les amiibo restent à être dévoilées, le site japonais du jeu est clair sur le fait que celui-ci sera bel et bien compatible avec les figurines connectées made in Nintendo. Nous pouvons donc nous attendre à une réédition des amiibo issus de la licence Kirby avec pourquoi pas de tous nouveaux sets d'amiibo spécialement créés pour la sortie du jeu.

Kirby et le Monde Oublié est attendu sur Nintendo Switch dès le 25 mars prochain . L'attendez-vous aussi fort que nous ?

Ce logiciel prend en charge les fonctions suivantes.

--amiibo

Source : Nintendo