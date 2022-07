Les Histoires de Kirby épisode 3 : Fais de beaux rêves, Kirby - Les nouvelles aventures animées pour les tous petits

Pour sa troisième aventure animée, Kirby est bien décidé à ne pas se laisser réveiller si impunément et montre aux tous petits que le sommeil c'est sacré, surtout quand on est une boule rose aussi adorable ! Après un premier épisode intitulé "Le Petit Monde de Kirby", puis un second intitulé cette fois-ci "Courage", la petite boule rose de Sakurai revient aujourd'hui dans un troisième épisode de son dessin animée disponible gratuitement sur Youtube qui s'intitule cette fois-ci "Fais de beaux rêves, Kirby". Pour le visionner rien de plus simple, il vous suffit de vous rendre sur le lien ci-dessous.

Pour rappel, Kirby et le Monde Oublié est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch depuis le 25 mars dernier .