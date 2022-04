Kirby fête son anniversaire - Il y a 30 ans Kirby's Dream Land sortait sur Game Boy

Le 27 avril 1992 sortait sur Game Boy, Kirby's Dream Land, la toute première aventure de notre petite boule rose préférée. A l'époque cependant, Kirby était tout blanc, si on se réfère à la jaquette du jeu (le jeu étant en noir et blanc- ou plutôt noir et verdâtre) et s'il était déjà bien glouton, il faudra attendre Kirby's Adventure sorti l'année suivante sur NES pour qu'il acquiert la faculté d'absorber le pouvoir de ses ennemis ce qui lui permettra de se distinguer de tous les autres héros de jeu de plateforme. Créé par Masahiro Sakurai (Monsieur Smash Bros) avec l'idée de faire un jeu simple et facile, Kirby va s'épanouir au fil des itérations diverses tantôt familiales et accessibles, tantôt plus audacieuses et expérimentales comme avec les épisodes tactiles de la NDS et de la Wii U. Depuis Kirby est devenu une valeur sûre du catalogue Nintendo et chaque titre est une petite friandise plus ou moins délicieuse et consistante. Il existe une vingtaine de titres Kirby dont le dernier, Kirby et le Monde Oublié qui est une grande réussite- voir notre test ICI. Retrouvez la liste des principaux jeux Kirby ci-dessous.

Liste des jeux Kirby :

Il existe aussi pas mal de spin-off plus ou moins sympas dont le cultissime Kirby Air Ride, un jeu de course original sorti en 2003 sur GameCube. Pour célébrer les 30 ans de Kirby comme il se doit, Nintendo a publié une illustration que nous vous proposons de découvrir ci-dessous. En prime, retrouvez quelques vidéos de différents jeux Kirby et différents liens. Et comme toujours, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires.

Pour rappel, Kirby et le Monde Oublié est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch. Plus d'infos avec nos news précédentes. Vous pouvez avoir un aperçu du jeu avec sa démo gratuite actuellement disponible sur l'eShop de la Switch et avec notre test complet à lire ICI.

